"Eles não precisam e não querem o PT na vice", diz João Paulo sobre composição da chapa majoritária do PSB no Recife

Em entrevista na Rádio Jornal, nesta quarta-feira (8), o deputado estadual João Paulo (PT), afirmou que o PSB não quer o Partido dos Trabalhadores na vaga de vice na chapa de João Campos (PSB) nas eleições municipais de 2024.

O PT busca um lugar na chapa do PSB na capital pernambucana desde 2023, entretanto, até o momento não existe uma definição de que algum petista ocupará vaga.

O diretório petista no Recife possui dois nomes para indicar ao PSB, o do deputado federal Carlos Veras e do médico Mozart Sales.

Em conversa sobre a votação pelo fim das faixas salariais dos policiais e bombeiros militares, o deputado João Paulo foi questionado se o posicionamento da bancada petista no pleito, em votar a favor ao projeto original do Executivo, seria um recado ao PSB, já que até o momento o partido não recebeu a vaga de vice.

"Nós votamos de acordo com o que nós entendemos que é melhor para o estado e para garantir a governabilidade. Não vamos entrar em qualquer barco que nós entendemos que é prejudicial ao povo de Pernambuco. O PT continua conversando com o PSB na perspectiva de compor a chapa majoritária", afirmou o deputado João Paulo.

"Apesar de que as informações que nós temos é de que eles não precisam e não querem o PT na vice, mas isso não tem nada a ver com a votação na Alepe", continuou o parlamentar.