Mirella Almeida anuncia desincompatibilização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para concorrer à prefeitura de Olinda

A pré-candidata à Prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) anunciou que irá se desincompatibilizar da Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo do município na próxima quarta-feira (5).

Mirella Almeida se filiou ao Partido Social Democrático (PSD) em março em evento na quadra do Colégio São Bento, localizado no bairro do Varadouro, no Sítio Histórico da cidade. A escolha da sigla seguiu as diretrizes do atual prefeito de Olinda, professor Lupércio, que se filou ao partido em 2023.

Atuação de Mirella em secretarias da prefeitura de Olinda

A assessoria da pré-candidata diz que, como secretária de Governo, ela contribuiu para a garantia de obras como a requalificação da Av. Presidente Kennedy.

Mirella também comandou a Secretaria de Planejamento e Fazenda de Olinda, quando, segundo a assessoria, coordenou a preparação do município para a chegada de empreendimentos, incentivando a geração de emprego e renda.

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo de Olinda, Mirella conduziu a chegada de pequenos, médios e grandes empreendimentos.