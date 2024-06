Mirella Almeida deixa Secretaria de Desenvolvimento para disputar Prefeitura de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mirella se despede do cargo de secretária municipal

Cumprindo a legislação eleitoral, a pré-candidata à Prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD), pediu desincompatibilização do cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, nesta quarta-feira (05).

"Estou me retirando do cargo de secretária para me dedicar a pré-candidatura à Prefeitura de Olinda. Meu sentimento é de gratidão a todos os servidores e servidoras e também de dever cumprido. Hoje, dou início a uma nova fase, mas que faz parte da mesma trajetória: a de construir uma Olinda cada vez melhor para a nossa gente", afirmou Mirella.

A pré-candidata também destacou o que considera ser suas principais ações no comando da pasta.

"Tive o prazer de contribuir com a chegada de grandes empreendimentos, gerando emprego e renda para os olindenses. Além disso, criamos o Conselho de Turismo, entregamos novas barracas para as tapioqueiras, criamos o primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação, começamos os trabalhos para que o Carnaval de Olinda receba o título de Patrimônio Imortal, dentre tantas outras coisas. São muitas entregas, muitas alegrias, muito serviço prestado", enfatizou.

A pré-candidata já reúne apoio de 12 partido: PSD, Avante, Solidariedade, MDB, Cidadania, Agir, PSDB, União Brasil, Podemos, Democracia Cristã, PMB e PDT.

Lupércio agradece atuação de Mirella

O atual prefeito do município, professor Lupércio (PSD), agradeceu a atuação da ex-gestora e destacou o perfil técnico da política.

"Sou muito grato a Mirella por tanta dedicação. A gestão não teria acertado tanto em obras significativas", declarou o gestor.

Antes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, Mirella foi secretária de Governo e também de Planejamento e Fazenda. Olindense de Rio Doce, Mirella é a opção do Professor Lupércio para a sua sucessão como gestor do município.

Além da relação política, Mirella e Lupércio tem uma aproximação familiar. A pré-candidata é casada com o vereador Felipe Nascimento (Solidariedade), sobrinho do prefeito.