Daniel Coelho deixa Secretaria de Turismo de Pernambuco para concorrer à Prefeitura do Recife

Daniel Coelho deixa a secretaria de Turismo de Pernambuco para concorrer à prefeitura do Recife pelo PSD

O secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (PSD), deixou o cargo, nesta quinta-feira (6), para se dedicar à disputa pela gestão da capital pernambucana. A exoneração do servidor público foi oficializada no Diário Oficial do Estado, na manhã desta quinta-feira.

O pré-candidato da governadora Raquel Lyra (PSDB) foi anunciado em abril. Anteriormente filiado ao Cidadania, o político seguiu as diretrizes da gestora estadual e se filiou ao PSD, partido presidido pelo ministro de Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Além do PSD, Daniel Coelho já reúne apoios do PSDB, Cidadania, PP e Podemos.

A chefe do Executivo estadual colocou interinamente o executivo da pasta, Daniel Leite, como titular. O mesmo ocorreu com a Secretaria da Mulher. Com a saída de Mariana Melo (PSDB) como possível vice de Daniel, entra Juliana Gouveia.

Marina Melo pode ser a vice de Daniel Coelho

A secretária da Mulher, Mariana Melo (PSDB), também foi exonerada na publicação do Diário Oficial desta quinta. A ação pegou todos de surpresa e virou uma chave sobre a possibilidade dela ser a escolhida para a vice na chapa de Coelho.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, o presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, revelou que Marina está à disposição para integrar a chapa do pré-candidato de Raquel Lyra.

"Mariana é um excelente quadro, fez um bom trabalho como secretária da Mulher, e pelo nosso partido, integra o Tucanafro, vertente do PSDB que debate as questões raciais. Ela está à disposição para compor a chapa de Daniel Coelho e é o nome do nosso partido para uma possível vice-candidatura", destacou.