Saiba quem são os secretários exonerados no Recife que podem ser vice de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), exonerou dois de seus secretários municipais, na noite da quarta-feira (5), o chefe de gabinete, que tem status de secretário, Victor Marques Alves (PCdoB), e a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB). Os dois são cotados para a vaga de vice-prefeito na chapa de Campos no pleito deste ano.

O ex-chefe de gabinete, Victor Marques Alves (PCdoB) - Reprodução/Prefeitura do Recife

Marques é formado em engenharia civil e entre 2017 e 2019 atuou como assessor do gabinete do ex-governador Paulo Câmara. De 2019 a 2020 ele ocupou o cargo de chefe de gabinete de João Campos na Câmara dos Deputados e atualmente ocupava a mesma função na Prefeitura do Recife.

Além disso, Victor passou por cargos no Porto do Recife e na Administração de Fernando de Noronha.

A ex-secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB) - Reprodução/Prefeitura do Recife

Marília é formada em engenharia, tem mestrado e doutorado em engenharia civil. Possui experiência na administração pública e na iniciativa privada.

Atuou em construtoras e empresas de consultoria com análises de projetos, acompanhamento de obras e planejamento e execução de ensaios em fundações.

Leia Também João Campos exonera dois secretários cotados para a vaga de vice-prefeito do Recife nas próximas eleições

Articulação de João Campos

Em abril, o gestor da capital pernambucana filiou quatro secretários em partidos que fazem parte de sua base, pensando em um futuro vice. As siglas escolhidas foram o MDB, PCdoB, Republicanos e União Brasil.

A secretária de Finanças do Recife, Maíra Fischer, se filiou ao União, a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas ao MDB, o secretário de Planejamento, Felipe Matos ao Republicanos e o chefe de gabinete Victor Marques ao PCdoB.

A exoneração apenas de Marília e Victor, sinaliza que a escolha do vice para compor a chapa de João Campos pode ser entre os dois.

Determinação do TSE

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os ocupantes de diversos cargos e funções que buscam concorrer a uma vaga na eleição de 2024 devem se afastar das atividades até esta quinta-feira (6). O objetivo é evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes.