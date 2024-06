João Campos exonera dois secretários cotados para a vaga de vice-prefeito do Recife nas próximas eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), exonerou dois de seus secretários municipais que são cotados para a vaga de vice-prefeito nas eleições deste ano: o chefe de gabinete, que tem status de secretário, Victor Marques Alves (PCdoB), e a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB).

Ainda não foi decidido quem ocupará a vaga de vice, mas para disputar a eleição deste ano, os secretários precisavam deixar seus cargos até esta quinta-feira (6), prazo limite para a desincompatibilização eleitoral.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocupantes de diversos cargos e funções devem se afastar, de forma temporária ou definitiva, de seus cargos para concorrer a uma vaga na eleição. O objetivo é evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes.

Mesmo com os nomes de Marília e Victor sendo os mais cotados para a vaga, o Partido dos Trabalhadores (PT) ainda não desistiu da vice-prefeitura. O PT tem dois concorrentes à vice de João Campos: o deputado Carlos Veras e o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Mozart Sales.

O espaço é bastante cobiçado pela possibilidade de Campos disputar a eleição estadual de 2026 para o Governo de Pernambuco. Assim, o PT assumiria a Prefeitura com a saída do socialista para a disputa.

Mesmo que não consiga a vaga, o partido deve reafirmar apoio a João Campos em 2024. Sinalizando para uma campanha estadual do socialista em 2026, o PT busca garantir que o prefeito esteja em um possível palanque do presidente Lula à reeleição nas eleições presidenciais dentro de dois anos.

De acordo com a Coluna do Estadão, na última semana João Campos teria indicado a Lula que não vai escolher um nome do PT para a vaga de vice, durante encontro em Brasília. Na conversa, realizada no Palácio do Planalto o prefeito teria confessado que não deixaria a prefeitura em 2026 caso o vice fosse do PT - legenda que já tentou retomar a Prefeitura em diversas ocasiões, como em 2016 e 2020.

Contudo, o PT deve apoiar a reeleição do socialista mesmo sem a vice para garantir que o PSB e Campos estejam no palanque de Lula em 2026.