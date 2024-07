João Campos vistoria execuação de obras de encostas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Recife está executando R$ 2,5 milhões em obras na Rua Rio Novo, no Vasco da Gama, na Zona Norte da cidade, como parte dos trabalhos da Ação Inverno deste ano. Os serviços, realizados pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), foram vistoriados, nesta terça-feira (9), pelo prefeito e pré-candidato à reeleição João Campos (PSB). As obras, de acordo com a PCR, vão contemplar a contenção definitiva de encosta e drenagem, beneficiando diretamente cerca de 200 moradores.

“Proteção de encosta é um assunto de extrema importância para a segurança e bem-estar da nossa população. Nos últimos anos, temos investido de forma significativa nesse tipo de obra com o objetivo de proteger milhares de pessoas que vivem em áreas de risco. Ao todo, já foram entregues 106 obras de proteção de encostas de grande porte. Essa, no Vasco da Gama, que está em construção, vai custar aos cofres públicos R$ 2,5 milhões e beneficiará mais de 200 famílias diretamente. Além disso, através do Programa Parceria, já foram concluídas mais de 4 mil obras de proteção de encostas”, afirmou a secretária de Infraestrutura do Recife, Débora Feijó.

Para garantir segurança e proteção às 42 famílias que residem no local, está sendo construído um muro de arrimo com 500 m², além de 116 metros de canaleta de drenagem. O serviço também prevê 1.368 m² de proteção de talude em tela argamassada, 69 m² de piso de concreto e 54 metros de assentamento de corrimões. Iniciados em dezembro do ano passado, os trabalhos têm previsão de conclusão para o início de 2025.

Desde 2021, a Prefeitura do Recife contabiliza 106 obras de contenção definitiva de encostas, com impacto direto na proteção de quase 10 mil pessoas e investimentos da ordem de R$ 118 milhões. Atualmente, há mais 49 intervenções em execução, que irão garantir a proteção direta de mais 9.750 famílias, totalizando cerca de 20 mil pessoas, com aportes da ordem de R$ 130 milhões.