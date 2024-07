Republicanos anuncia Miguel Ricardo, filho de Mário Ricardo, como pré-candidato em Igarassu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empresário é filho do deputado estadual Mário Ricardo, que foi prefeito da cidade por dois mandatos e optou por não participar do pleito deste ano.

O deputado estadual Mário Ricardo (Republicanos) bateu o martelo e decidiu não participar da corrida eleitoral de Igarassu, no Grande Recife, nas eleições deste ano. Quem vai disputar a prefeitura da cidade no lugar dele é próprio filho do parlamentar, o empresário Miguel Ricardo (Republicanos).

O anúncio foi feito na noite da última quarta-feira (10), em uma plenária do diretório municipal do partido realizada no Centro Mariápolis Santa Maria, na região central da cidade. A também empresária Janaína Uchôa, esposa do deputado federal Guilherme Uchôa Júnior, foi anunciada como candidata a vice.

Mário Ricardo afirmou que optou por não se candidatar por entender que "é chegado o momento de construir uma grande aliança em Igarassu e renovar a cidade".

"É momento de dar condições de o próximo prefeito trabalhar pelo povo. Eu vou ser, nessa eleição, um militante, vou carregar bandeira, dirigir carro de som, vou de casa em casa", declarou o deputado estadual, que já foi prefeito de Igarassu por dois mandatos, entre 2013 e 2020.

O filho dele, Miguel, disse que aceitou a missão por "atender a um chamado" do povo da cidade. "Nossa união é uma promessa aos que mais precisam, uma aliança de amor e compromisso", discursou o pré-candidato.

Janaína Uchôa afirmou que a experiência da dupla no setor privado será utilizada como norte na gestão pública. "Nos respalda como gestores que trabalham com indicadores, e querem desenvolver a inovação para Igarassu", falou a pré-candidata a vice.

Eleições em Igarassu

O grupo de Miguel e Janaína vai bater de frente com a chapa da atual prefeita de Igarassu, Professora Elcione Ramos (PSDB), que busca a reeleição.

Elcione foi vice de Mário Ricardo nos dois mandatos dele à frente da cidade, mas os dois romperam após o deputado alegar falta de lealdade e compromisso com os aliados e com a população por parte da atual gestora.



O presidente do diretório estadual do Republicanos, Samuel Andrade, não participou do encontro da plenária da última quarta, mas publicou um vídeo nas redes sociais comentando a pré-candidatura de Miguel. "Um jovem dinâmico, um grande quadro. Hoje é um grande passo de uma longa caminhada. Estamos juntos, conte com o Republicanos", disse.

Também estavam presentes no evento o deputado federal Guilherme Uchôa Júnior, os vereadores Luiz dos Passos Júnior, Anderson Trindade, Irene Marques, Darlan Ferreira, Jonas Pessoa, Rivaldo Moraes (Neinho), Roosivel Oscar e Aristóteles Souza (Tote), entre outras lideranças.

Elcione se pronuncia

Após a publicação desta reportagem, a prefeita de Igarassu, Professora Elcione Ramos (PSDB), se manifestou em nota negando ter faltado com a lealdade a Mário Ricardo. De acordo com a gestora municipal, "o cenário político em Igarassu está repleto de injustiças". Confira o posicionamento:

A prefeita professora Elcione Ramos (PSDB) manteve-se fiel ao deputado estadual Mário Ricardo (Republicanos) durante oito anos como sua vice-prefeita e dois como gestora municipal, tendo apoiado, inclusive, sua eleição para deputado estadual. Contudo, em 14 de dezembro de 2023, Elcione foi surpreendida pelo anúncio do rompimento de Mário, que agora integra a oposição.

Durante todo o tempo, a prefeita manteve o mesmo grupo dos oito anos de Mario Ricardo como prefeito, após a eleição estadual , alguns profissionais saíram para compor o gabinete na Assembleia Legislativa, sem aviso prévio para administração municipal.

A política, que já é um ambiente hostil para mulheres, mostrou-se ainda mais desafiadora para Elcione. Após o rompimento, o antigo aliado cometeu um ato machista em espaço público, ao chamá-la de “biruta”. O episódio de desrespeito não parou por aí. No dia 06 de junho de 2024, o vereador Roosivel Oscar (PTB), também da oposição, chamou Elcione - a primeira mulher eleita prefeita da cidade -, de “lata de lixo”.

O cenário político em Igarassu está repleto de injustiças que buscam desestabilizar a gestão da professora Elcione, revelando uma face ainda mais sombria da política. Ofensas e preconceitos de gênero estão sendo usados como armas para atacar uma mulher gestora. Essas atitudes não só ferem Elcione, mas também prejudicam todas as mulheres que buscam espaço e respeito na esfera pública.