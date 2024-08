Convenções de Mano Medeiros e Daniel Alves dão pontapé nas eleições de Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Duas convenções partidárias realizadas no fim de semana deram o pontapé nas eleições 2024 em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O atual prefeito Mano Medeiros (PL) e o ex-vereador Daniel Alves (Avante) reuniram suas respectivas chapas para apresentar oficialmente suas candidaturas à população.

O evento de Mano Medeiros ocorreu na manhã do sábado (27), na Faculdade Guararapes, no bairro de Piedade, e reuniu vários nomes da coligação "A Mudança Continua", composta pelo Partido Liberal, PRD, Novo, PSD, DC, PRTB, PDT, PMN, União Brasil e PMB.

O atual prefeito chegou ao evento de moto e, no palco, estava acompanhado da esposa, da mãe e dos filhos. Ele diz apostar na vitória em primeiro turno. "A gente está junto do povo, vivendo Jaboatão todos os dias, e vou andar em Jaboatão o tempo todo porque faço com amor", discursou.

Convenção de Mano Medeiros, na Faculdade Guararapes, em Piedade - Reprodução/Redes Sociais

O ato reuniu o presidente estadual do PL e ex-prefeito da cidade, Anderson Ferreira, os deputados federais André Ferreira (PL), Pastor Eurico (PL) e Guilherme Uchoa (PSB), a pré-candidata a prefeita de Olinda, Izabel Urquiza (PL), e o ex-ministro Armando Monteiro (Podemos).

"Tenho acompanhado o trabalho do gestor e percebido a maneira serena e humilde com que ele vêm realizando o seu trabalho em Jaboatão. A força e a energia boa dessa convenção já antecipa uma candidatura vitoriosa", disse Armando.

Mano Medeiros era vice-prefeito de Jaboatão e assumiu a prefeitura da cidade em 2022, quando o prefeito Anderson Ferreira (PL) deixou o cargo para se candidatar ao governo de Pernambuco. Durante a carreira, Mano já trabalhou na EMTU, o atual Consórcio Grande Recife, e já foi chefe de Gabinete e secretário estadual da Indústria, Comércio e Turismo na administração de Anderson.

A vice-prefeita da chapa é Irmã Babate (PL), liderança evangélica que deve tirar votos da fatia religiosa almejada por Clarissa Tércio (PP) na cidade. "Jaboatão é minha casa há 70 anos. Como professora, esposa, mãe, avó e cidadã, conheço as necessidades e os sonhos de nossa comunidade", disse a postulante a vice.

Daniel Alves

O ex-vereador de Jaboatão Daniel Alves foi oficializado pelo Avante na disputa pela prefeitura de Jaboatão no último domingo (28), durante convenção realizada na quadra do Educandário Carlos Drummond de Andrade, na subida do Monte dos Guararapes, no bairro de Prazeres.

Daniel Alves foi vereador de Jaboatão por um mandato, eleito em 2016, e disputou a prefeitura da cidade em 2020, ficando em segundo lugar na eleição que reelegeu Anderson Ferreira (PL) em primeiro turno. Antes disso, Daniel tentou a vereança do município em 2012, ficando na suplência.

"Aqui, ninguém teve vida fácil nem nasceu em berço de ouro. Para ser prefeito de Jaboatão tem que aguentar calor, sol quente, chuva, lama e, sobretudo, conhecer a cidade. Ando por todos os lugares e sei que as pessoas mais necessitadas estão esquecidas num segundo plano. O nosso povo é lutador e guerreiro, mas faltam oportunidades. A máquina tem que moer para todos, e não apenas em benefício de uma classe privilegiada”, discursou Daniel Alves.

Convenção de Daniel Alves, no Educandário Carlos Drummond de Andrade, em Prazeres - Divulgação

A convenção também anunciou o candidato a vice, o advogado Beto Rabello. "Vai ser uma batalha difícil, contra três candidatos que têm muito dinheiro para fazer suas campanhas oferecendo benesses e utilizando a fé das pessoas", discursou ele.

O projeto encabeçado por Daniel Alves é tratado como prioridade no planejamento de crescimento do Avante traçado pelo presidente estadual da sigla Sebastião Oliveira.

O deputado federal Waldemar Oliveira declarou apoio à indicação de Daniel para o pleito em Jaboatão. “Daniel é um filho legítimo de Jaboatão e tem a capacidade de realizar uma excelente gestão. Desde já, coloco o meu mandato à disposição, para construirmos um futuro melhor para o município”, disse o parlamentar.

As convenções de Elias Gomes (PT) e de Clarissa Tércio (PP), outros nomes que disputarão a prefeitura de Jaboatão, estão marcadas para o próximo sábado, 3 de agosto.