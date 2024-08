Mano Medeiros avança sobre eleitorado de Clarissa e escolhe Irmã Babate para vice

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Assembleia de Deus, dirigida pelo pastor Ailton, cuja figura é de maior liderança dos evangélicos no Estado, pode favorecer a campanha de Mano

Cunhada do pastor Ailton, a principal liderança da Assembleia de Deus no Grande Recife, a evangélica Irmã Babate, 71 anos, é a vice do prefeito de Jaboatão dos Guararapes e candidato à reeleição Mano Medeiros. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (25), quando o prefeito recebeu a companheira de chapa e a oficializou como vice.

APOIO EVANGÉLICO

Os evangélicos da Região Metropolitana têm dois grupos de expressão: a Assembleia de Deus, dirigida pelo pastor Ailton, considerado a maior liderança dos evangélicos no estado, e o pastor Francisco Tércio, pai da deputada federal Clarissa Tércio.

Se não tivesse uma companheira de chapa ligada ao pastor Ailton, Mano Medeiros, que é católico, poderia perder votos para Clarissa Tércio. Agora ficará mais difícil isso acontecer. Às vésperas de sua convenção marcada para este sábado, quando espera reunir 4 mil pessoas, Mano da um sinal de força sobre os adversários.