‘Serão bem acolhidas’, diz Gilson Machado sobre Collins e Tércio em ato de Bolsonaro no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Aliadas do bolsonarismo, deputadas estão em lado oposto a Bolsonaro nas eleições de outubro no Recife e em Jaboatão, e são dúvida no ato

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem a Pernambuco no próximo dia 7 e percorrerá várias cidades do interior do estado antes de chegar ao Recife, no dia 10, quando participará de uma motociata que seguirá de Boa Viagem até o Clube Português, no Derby, onde será realizado um ato de apoio à candidatura de Gilson Machado à prefeitura da capital.

O evento, que será realizado uma semana após a convenção do PL, é bastante esperado pelo entorno de Gilson, que aposta na imagem de Bolsonaro para catapultar a candidatura do ex-ministro no Recife. O objetivo inicial da chapa é levar o pleito para o segundo turno, desidratando a figura de João Campos (PSB), que lidera as pesquisas para a reeleição.

Na lista de convidados do evento estão tradicionais figuras do bolsonarismo do estado, como os deputados federais Coronel Meira, Pastor Eurico e Fernando Rodolfo e os estaduais Coronel Feitosa, Renato Antunes e Joel da Harpa. O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, e o irmão dele, o federal André Ferreira, também estarão no ato.

Leia Também Gilson Machado terá vice mulher e aposta na vinda de Bolsonaro para impulsionar chapa

A dúvida agora é sobre a presença de bolsonaristas que em outras épocas não perderiam o evento por nada, mas que agora se veem como opositores diretos do ex-presidente no pleito de outubro. É o caso da deputada federal Michele Collins, possível pré-candidata à prefeitura do Recife, e de Clarissa Tércio, pré-candidata em Jaboatão, ambas pelo PP.

Embora as duas venham tentando se distanciar de um bolsonarismo raiz, elas permanecem reforçando pautas ligadas ao conservadorismo, além de terem profunda penetração no eleitorado evangélico. Pessoas próximas afirmam que elas, especialmente Tércio, tendem a participar do ato para tirar proveito da figura do ex-presidente com vistas em outubro.

Em Jaboatão, Clarissa Tércio vai disputar a prefeitura com o atual prefeito Mano Medeiros (PL), nome apoiado por Bolsonaro e pelo clã dos Ferreira, com quem trocou farpas no fim de semana. A deputada licenciada e seu marido, o estadual Júnior Tércio (PP), são figuras carimbadas em eventos do ex-presidente pelo país e costumeiramente publicam fotos ao lado dele nas redes sociais.

Na capital, Michele Collins pode bater de frente com Gilson Machado, o candidato de Bolsonaro. Embora a candidatura dela ainda seja dúvida — com grande chance de não ser consolidada — a missionária pode tirar votos do ex-ministro na capital e dificultar a chegada dele em João Campos.

Questionada pela reportagem, a assessoria de Michele Collins informou que a parlamentar ainda vai se inteirar sobre o evento antes de definir se participará ou não. Clarissa Tércio também informou ao JC que ainda está analisando sua presença no ato.

‘Serão bem acolhidas’

A principal estrela da festa depois de Bolsonaro, Gilson Machado Neto, disse não se incomodar com a possível presença de Collins e Tércio no evento. Ele falou que os conservadores precisam se unir, apesar de reafirmar que o evento terá como foco as candidaturas do PL.

“Serão bem acolhidas. Não tenho nada contra Michele Collins, não tenho ciúme de quem apoia o nosso líder maior, que é Bolsonaro. Eu preciso que os conservadores saiam fortalecidos nesse ano, independente de qual partido sejam, mas nós daremos prioridade aos nossos pré-candidatos do PL. Não podemos colocar em cima do palanque outros partidos e outros candidatos, mas não tenho como proibir [a participação deles]", disse o pré-candidato ao JC.

"Nós precisamos que todos os candidatos tenham voto para levar a eleição para o segundo turno. Agora, tem candidatos que se identificam mais com gestão, com entregas, com movimentos de Bolsonaro. Fico muito tranquilo, tem espaço para todos”, completou o ex-ministro.

Além da candidatura de Gilson, Bolsonaro deve fazer coro para os nomes de Mano Medeiros, em Jaboatão, e Izabel Urquiza, em Olinda, nomes já confirmados no evento.