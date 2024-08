Bolsonaro diz que Nordeste é a "pior região do país em todos os aspectos"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Declaração do ex-presidente foi dada enquanto ele fazia comparativo com o cenário eleitoral dos EUA, em entrevista a TV do Rio Grande do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Nordeste é a "pior região do país em todos os aspectos". A declaração foi dada durante uma entrevista concedida na última sexta-feira (26) à TV Pampa, afiliada da Rede TV no Rio Grande do Sul.

Bolsonaro falou sobre o Nordeste brasileiro após ser questionado pelo apresentador Paulo Sérgio Pinto se a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos estaria garantida, mesmo após a entrada de Kamala Harris na disputa.



"Se a Kamala estivesse no Brasil, ela estaria no PSOL, ela é de esquerda. Estive três meses nos Estados Unidos e eu vi que há um fluxo migratório de pessoas democratas para [estados] republicanos. Democrata é o pessoal de esquerda. Como há um fluxo migratório no Brasil do Nordeste para cá [Sul] ou para Sudeste e até para o Centro-Oeste. Ou seja, o Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, o PT domina há mais de 20 anos, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar", disse Jair Bolsonaro.

Em outro trecho da conversa, o ex-presidente reforçou que percebeu o fluxo migratório existente nos Estados Unidos, e novamente fez a comparação com o Nordeste brasileiro.



"Não consigo entender. Um povo com a educação muito mais acurada que a nossa continuar votando na esquerda. Não consigo entender se vem um nordestino para cá, para o Rio Grande do Sul, saiu de lá [do Nordeste] por falta de oportunidade e vir para cá votar no PT, PCdoB, PSOL. Isso aí tem que ser estudado esse cidadão aí", completou Jair Bolsonaro.

Eduardo já criticou Nordeste

No último mês de maio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro, também afirmou que o Nordeste seria a "pior região do país" ao conversar com um seguidor das redes sociais.

A declaração do parlamentar foi dada em resposta a um usuário que o provocou afirmando: "Direita no Nordeste nunca mais".

O deputado rebateu: "então vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. Só não venha reclamar depois".

Votos de Bolsonaro no Nordeste

Nas eleições presidenciais de 2022, em que Bolsonaro saiu derrotado por Lula (PT), o petista obteve maioria dos votos em todos os estados do Nordeste, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Na segunda etapa da votação, 68% dos votos registrados no Nordeste foram depositados em Lula e 32%, em Bolsonaro.

Bolsonaro diz que Nordeste é 'pior região do país'



A entrevista de Jair Bolsonaro à TV Pampa está disponível no YouTube da emissora. A fala sobre a região Nordeste pode ser assistir a partir da minutagem 13:40.