Anderson Ferreira rechaça aliança do PL com PT nas eleições em Pernambuco: 'não vamos nos juntar com essa turma'

Presidente do Partido Liberal em Pernambuco negou apoio a chapas em Araripina e Lajedo e disse: 'onde o PT estiver, o PL estará do outro lado'

O presidente do Partido Liberal em Pernambuco, Anderson Ferreira, foi às redes sociais rechaçar a possibilidade de qualquer aliança da sigla com o Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais no estado.

A manifestação se deu após surgirem rumores e até artes nas redes sociais de uma possível união do PT e do PL nas cidades de Lajedo, no Agreste do estado, e Araripina, no Sertão.

"Tá circulando nas redes sociais um card de uma suposta aliança entre PL e o PT nas cidades de Lajedo e Araripina. Eu quero deixar bem claro: onde o PT estiver, o PL estará do outro lado. Aqui em Pernambuco nosso posicionamento é claro, não vamos nos juntar com essa turma do lado de lá", disparou Anderson em um vídeo compartilhado na noite da última terça-feira (30).



Aumentando a tensão, Anderson encerrou a gravação com uma frase que foi vista como indireta para Daniel Coelho (PSD), pré-candidato à prefeitura do Recife apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB). "Aqui o papo é reto", disse o dirigente do PL na filmagem.

"Papo Reto", como se sabe, é o nome das plenárias realizadas por Daniel em vários bairros do Recife durante a pré-campanha nestas eleições municipais.

Comenta-se que Anderson teria aproveitado o recado para alfinetar, além do PT, a chapa do ex-secretário de Raquel, visto que a tucana tem se distanciado cada vez mais do seu grupo, tirando nomes indicados por ele do governo, e se aproximado cada vez mais do presidente Lula (PT).

Araripina e Lajedo

Em Araripina, a polêmica envolvendo o PL e o PT se deu após rumores apontarem um suposto apoio do Partido Liberal à chapa de Camila Modesto (Podemos), apoiada pelo atual prefeito Raimundo Pimentel (PDT). A marca do Partido Liberal chegou a aparecer ao lado dos símbolos do PT, PCdoB e PV num cartaz que anuncia a data da convenção da pré-candidata.

Após a declaração de Anderson Ferreira, o presidente do diretório do PL em Araripina, Evandro Alencar, também foi às redes e afirmou que tudo não passou de uma confusão.



"Quero deixar bem claro que é fake news que o PL Araripina estaria se juntando com PT e PCdoB. O PL Araripina vai ter uma chapa proporcional, não terá chapa majoritária nem coligação na majoritária. Jamais aceitaria isso. O que houve foi uma falha de comunicação, erro de interpretação", disse o dirigente.

Ainda na noite de ontem, um novo cartaz da convenção de Camila Modesto foi publicado nas redes sociais da pré-candidata, já sem a marca do PL entre os partidos que apoiam a chapa.

Em Lajedo, a Federação Brasil da Esperança, que integra o PT, PCdoB e PV, apoia Antônio João Dourado (PSB) à eleição. Ele já foi prefeito por três vezes e busca um novo mandato à frente do município. O PL negou apoio à chapa.