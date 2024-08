Pesquisa Quaest: Saiba qual pode ser a influência de Lula para eleger prefeitos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (31) registrou que o presidente Lula (PT) tem 73% de aprovação entre os pernambucanos. O levantamento também registrou que a reprovação do petista ficou em 27%. 1% não soube ou não respondeu ao questionamento.

A alta popularidade do presidente no estado deve ser massivamente explorada nos próximos meses pela base aliada durante a campanha eleitoral nos municípios pernambucanos.

Somente na Região Metropolitana, Lula já declarou apoio público a João Campos (PSB), no Recife, Elias Gomes (PT) em Jaboatão dos Guararapes, e Vinícius Castello (PT), em Olinda. No interior, o petista também deve integrar os palanques de Zé Queiroz (PDT) e Odacy Amorim (PT), em Petrolina.



A terra natal do presidente foi o estado que registrou o maior índice de aprovação no histórico da pesquisa Quaest. No mesmo relatório desta quarta, Lula somou 69% de saldo positivo na Bahia, mantendo o índice de popularidade em alta no Nordeste, região em que historicamente o petista tem saldo positivo.

Em abril, a pesquisa Genial Quaest analisou o cenário em quatro estados de outras regiões do país. Lula teve aprovação de 52% em Minas Gerais e 50% em São Paulo.

Em Goiás, o índice negativo do presidente foi superior à aprovação, somando 50% contra 49% de registro positivo. Na mesma época, o Paraná teve maioria de 54% reprovando o presidente, contra 44% de aprovação.

Avaliação de Lula

A pesquisa Quaest também apontou que a avaliação da gestão Lula é favorável ao petista em Pernambuco. 52% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como "positivo".

Outros 27% dos entrevistados acham que a gestão do presidente é "regular", enquanto 20% consideram a administração do presidente "ruim".

A avaliação dos pernambucanos registrada na pesquisa também foi superior à apurada nos demais estados avaliados pelo instituto. Na Bahia, o trabalho realizado por Lula teve 47% de classificação positiva.



Em abril, os quatro estados do Centro-Oeste analisados pelo instituto registraram avaliação negativa superior à positiva: Minas Gerais teve 35% de saldo negativo, São Paulo teve 37%, Goiás ficou com 40% e Paraná com 41%.

A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, entrevistou presencialmente 702 pessoas com 16 anos ou mais em 44 municípios do estado, entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.