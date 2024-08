Gilson Machado faz duras críticas a João Campos e desafia prefeito a não fugir dos debates na eleição do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura do Recife pelo PL, Gilson Machado, oficializou sua candidatura neste domingo (4), durante convenção no Clube de Oficiais, no bairro da Boa Vista. O evento reuniu deputados estaduais e federais e apoiadores do Partido Liberal de diversas áreas da cidade.

Durante seu discurso, marcado por duras críticas a João Campos (PSB), Machado desafiou o candidato à reeleição a não fugir dos debates ao longo da campanha.

"Eu espero que ele vá e não fuja (dos debates), porque o pai dele [Eduardo Campos] nunca fugiu do debate", alfinetou. "Eu também queria que quando ele falasse, fizesse referência ao vice dele, dizendo João e Vitor [Marques], do Partido Comunista, assim como eu tenho orgulho de falar Gilson e Leninha, do PL, partido do presidente Bolsonaro", alfinetou.

Em outro momento, o candidato do Partido Liberal criticou o tempo de permanência do PSB na gestão da prefeitura do Recife, atacando João Campos, o ex-prefeito Geraldo Júlio, que ficou dois mantados no cargo, e até o ex-governador Paulo Câmara, do mesmo PSB.

"Já pensaram Recife ser sequestrado por uma família? Recife tem que ser do povo do Recife, e não de uma família que está mandando aqui há mais de 12 anos. Uma família que colocou um poste de Geraldo Júlio. Que hoje esconde Geraldo Júlio e vocês sabem por quê. Que colocou Paulo Câmara, que foi um dos piores governadores da história", disparou Gilson.

Convenção de Gilson Machado (PL) no Recife - Guga Matos/JC Imagem

LIDERANÇAS DO PL



A convenção do Partido Liberal também oficializou a candidatura de 38 vereadores e vereadoras da legenda na cidade do Recife. Ao todo, serão 26 homens e 12 mulheres no pleito.

Estavam presentes na solenidade os deputados federais Coronel Meira, André Ferreira, Fernando Rodolfo e Pastor Eurico, assim como os estaduais Joel da Harpa, Alberto Feitosa e Abimael Santos.

Vereadores do partido que buscarão a reeleição também estavam presentes, como Fred Ferreira e Paulo Muniz, e a pré-candidata do PL à prefeitura de Olinda, Izabel Urquiza. Padre Kelmon, que foi candidato a presidente da República em 2022, também estava presente e foi bastante tietado pelo público.

Gilson Machado aproveitou o palanque recheado de apoiadores para cutucar a gestão de João Campos criticando a falta de segurança na cidade, se dirigindo especificamente à região do Recife Antigo.



"A cidade real do prefeito digital é a cidade que construiu um hotel novo. Parabéns aos empresários, que acreditaram na cidade. Mas será que o hospede que desce da quele hotel consegue chegar às 19h a pé no Marco Zero? Será que tem segurança para isso?", questionou o ex-ministro de Bolsonaro na convenção.



O partido também usou a convenção para apresentar ao público a candidata a vice-prefeita na chapa, Leninha Dias (PL). Ela é viúva do ex-vereador do Recife, Cleurinaldo de Lima, e era candidata à Câmara Municipal antes de ser efetivada pela legenda na majoritária.

"Eu sei o que o recifense passa. Quando um recifense passa fome, eu sei por que ele está passando fome. Conheço todas as comunidades. Não tem isso de 'já ganhou'. Ganhou, anda. A gente não chegou ainda. A gente vai chegar, e para isso a gente precisa estar forte", disse Leninha.



Convenção de Gilson Machado (PL) no Recife - Guga Matos/JC Imagem

CIDADE DAS REDES SOCIAS OU DA VIDA REAL?

Gilson Machado também sugeriu que o excesso de propaganda da Prefeitura do Recife pode estar confundindo a população e o eleitorado. "A nossa cidade parece que foi seram a confiança e a mente do recifense pela propaganda. Em qual cidade você vive? Na cidade da mídia ou na cidade da Idade Média, onde nem saneamento nos morros tem, onde temos o pior trânsito das Américas" afirma.

As críticas ao prefeito continuaram, sugerindo que ele não deveria voltar a se candidatar, mesmo ciente de uma aprovação de 69% de João Campos como prefeito do Recife na última pesquisa. "Depois de 12 anos (de gestão do PSB na capital pernambucana), eu teria até vergonha de pedir para ser candidato de novo. Eu pedia para 'gorfar' e saía para não dizer outro nome", exagerou.

Ao final do discurso, Gilson atacou as publicações feitas por João Campos nas redes sociais.

"O povo do Recife não tá comendo marketing. O povo do Recife não está recebendo de remédio marketing. Não tá recebendo remédio like no WhatsApp. O povo de Recife está precisando de seriedade, precisa de ordem e progresso", encerrou Gilson.

No último sábado (2), a governadora Priscila Krause (Cidadania) também criticou João Campos pelo conteúdo publicado por ele nas redes sociais durante a convenção que oficializou a candidatura de Daniel Coelho (PSD) à prefeitura da capital. "Precisamos de um prefeito preocupado com o povo do Recife, não com dancinha", disparou.

João Campos, por sua vez, respondeu às provocações na manhã deste domingo. Ao mesmo tempo em que era atacado por Gilson, ele rebateu a fala de Priscila Krause afirmando que "faz dancinha porque é apaixonado pelo trabalho". A declaração foi dada durante a convenção que oficializou a sua candidatura à reeleição, no Clube Português.