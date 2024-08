Priscila Krause: "Precisamos de um prefeito preocupado com o povo do Recife, não com dancinha"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações de Laís Nascimento, do JC

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, discursou durante a convenção que oficializou Daniel Coelho (PSD) como candidato a prefeito do Recife, no sábado (3), e alfinetou o atual prefeito da capital, João Campos.

Sem citar nomes, Priscila disse que a cidade precisa de um prefeito preocupado com o povo e não em fazer dancinhas, numa clara referência aos vídeos de Campos fazendo passos de brega-funk, que no passado já viralizaram nas redes sociais. A relação do gestor com o ritmo é forte e será, inclusive, o ritmo de seu jingle de campanha, como trouxe o JC na sexta-feira (2).

"TikTok não é voto na urna. Precisamos de um prefeito preocupado com o povo, não é com dancinha. Precisamos de um prefeito que saiba as dificuldades que vai enfrentar. Sabemos o que a gente passa para mudar Pernambuco e reconstruir o Estado. É assim que vamos andar os quatro cantos do Recife dizendo a verdade à população", disse a vice-governadora.

Daniel será candidato a prefeito e terá como vice Mariana Melo (PSDB), ex-secretária da Mulher do Governo Raquel Lyra. A governadora também participou da convenção e destacou a experiência do candidato para comandar a capital, caso eleito.

"Daniel já conhece essa caminhada. São vinte anos dedicados à política, buscando o melhor para a população. A gente tem trabalhado incansavelmente para devolver Pernambuco ao nosso povo. Nosso papel é olhar para frente, seguir em frente, e temos buscado recursos e parcerias para o nosso estado. Não tenho dúvidas que você, Daniel, buscará o mesmo pelo povo do Recife junto com Mariana, que não teve as oportunidades que muitos de nós tivemos e mesmo assim persistiu, e está aqui buscando uma gestão mais eficiente para todos os recifenses", afirmou a governadora.

Em tom mais duro, Priscila Krause também foi para cima do PSB, partido de João Campos, e criticou os anos de gestão do partido na capital.

"Recife é uma das capitais mais bonitas do país, com um povo resiliente e libertário. E o povo não aceita cabresto. No Recife sem filtro, sem maquiagem, vemos uma cidade que ninguém queria ver, enxergamos a cidade mais desigual, enxergamos a cidade que tem uma das piores qualidades de vida. Falta de atenção na saúde básica, hospitais estaduais fazendo o que a prefeitura deveria fazer, vemos desesperança nas palafitas do Bode, desespero pelas barreiras que não são feitas. Essa fome que os recifenses passam não é obra do acaso. Dá trabalho deixar Recife desigual, dá trabalho deixar a cidade com tantos potenciais e o povo desamparado. Foi a falta de compromisso da turma do PSB que está aí há vários anos", afirmou Krause.

Aliados

Como de praxe, diversos aliados subiram ao palanque de Daniel Coelho para defender seu nome a prefeito durante a convenção. Entre os discursos, nomes como o deputado federal Mendonça Filho e o ex-senador Armando Monteiro Neto ressaltaram a experiência de Daniel.

"Se tem uma coisa em comum em minha história política e na história política de Daniel é que nós temos lado, nós temos posição, nós somos respeitados pela coerência política. O que nos move é a convicção de fazer o melhor para o povo. O que se assiste no Recife hoje é o monopólio do consórcio PT-PSB, que completa este ano 24 anos de domínio. Eu acredito que não há eleição ganha de véspera, ninguém decide pelo povo antes do processo eleitoral. Confio na capacidade, no diálogo e mais do que isso na mensagem de Daniel Coelho. Tem discurso, tem história e tem propostas", disse Mendonça.

Convenção de Daniel Coelho a prefeito do Recife - Arthur de Souza / Divulgação

Já Armando disse que Daniel conhece o Recife. "É alguém que tem um embasamento profundo, que já percorreu todos os bairros e todas as ruas do Recife. Daniel tem coragem e combatividade e pode ajudar Recife a enfrentar as carências do presente, que são muitas, e que vão além da maquiagem que os marketings mais modernos produzem. Daniel vai enfrentar as carências do presente e vai poder apontar para o Recife do futuro".

"A hora chegou, Daniel. Quero dizer que se você fizer pelo Recife o que fez em um ano e meio no Turismo, a nossa cidade estará muito bem servida. Também saúdo aqui a nossa indicação para compor a sua vice, Mariana Melo, uma mulher competente, guerreira, um exemplo de quem venceu os desafios de gênero e raça", pontuou o presidente estadual do PSDB, Fred Loyo.

Também estiveram presentes no evento: os ex-governadores Gustavo Krause e João Lyra Neto, o deputado estadual Joãozinho Tenório (PRD), o ministro da Pesca e presidente estadual do PSD, André de Paula, o ex-deputado federal Ricardo Teobaldo (PODE), o prefeito de Olinda, Professor Lupércio, o prefeito de Vicência, Guiga Nunes, os vereadores do Recife, Davi Muniz, Doduel Varela e Júnior Bocão, o presidente do Podemos e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, o presidente estadual do Cidadania, João Baltar Freire, e toda a chapa de vereadores dos partidos da base aliada (PSD, PSDB, Cidadania, Podemos, PRD e Mobiliza).