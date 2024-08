Eleições 2024: Candidato a prefeito, Daniel Coelho propõe faixa azul para motos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em suas redes sociais, o candidato a prefeito do Recife pelo Partido Social Democrático (PSD), Daniel Coelho, lançou uma proposta, que segundo ele, visa diminuir os sinistros de trânsito da capital Pernambucana: Faixa Azul Exclusiva para moto nos principais corredores viários.



De acordo com o candidato, a medida deve organizar o fluxo dos veículos, com um corredor exclusivo para as motos, diminuindo assim o número de acidentes envolvendo principalmente motociclistas.

O projeto no começo seria um piloto, implementado de forma para educar os motociclistas, sem multas previstas. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito informam que as motos representam mais de 30% da frota do Grande Recife.

Leia também: Desafios do Recife: Uber e 99 Moto precisam ser enfrentados pelo futuro prefeito do Recife



Os dados da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco mostram que entre janeiro e julho de 2024 houve um aumento de 49% no número de vítimas de acidentes de moto na cidade, em comparação com o mesmo período em 2021.

“Essa é uma medida que dialoga diretamente com a realidade do Recife, uma cidade onde o trânsito é desafiador e onde a vida de muitos trabalhadores está em jogo diariamente”, afirma Daniel Coelho.

A proposta é inspirada em iniciativas similares implementadas em outras cidades brasileiras, como São Paulo. A capital paulista adotou as faixas exclusivas em 2022.

As eleições municipais onde serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores está marcada para 6 de outubro, se houver segundo turno ocorrerá no dia 27 do mesmo mês. A chapa do PSD conta com Daniel Coelho, candidato a prefeito e Mariana Melo como vice.