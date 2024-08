Eleições 2024: saiba quem são os candidatos à prefeitura de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Seis candidatos e candidatas disputam a prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nas Eleições 2024. Todos eles já registraram suas respectivas candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os postulantes disputarão o primeiro turno do pleito, marcado para o dia 6 de outubro de 2024. Veja os perfis abaixo.

Leia Também Eleições 2024: saiba quem são os candidatos à prefeitura do Recife

Antônio Campos (PRTB)

Antônio Campos - YACY RIBEIRO/JC IMAGEM

Antônio Ricardo Accioly Campos tem 56 anos, é advogado, escritor, foi presidente da Fundaj e ocupa a cadeira de número 25 da Academia Pernambucana de Letras. Ele disputou a prefeitura de Olinda em 2016 e tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco em 2018, mas nunca foi eleito. Conhecido no meio político como "Tonca", ele é irmão do ex-governador Eduardo Campos, falecido em 2014, e filho da ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes. A candidata a vice é Ana Farias (PRD) e o número na urna é 28.

Clécio Basílio (PCO)

Clécio Basílio, candidato a prefeito de Olinda - Reprodução/PCO

Clécio Basílio da Silva tem 51 anos e é marceneiro e restaurador de antiguidades. Nascido em Olinda, ele foi candidato a deputado federal pelo PCO nas eleições de 2022, mas não se elegeu. Integrou o "Comitê de Luta Contra o Golpe de 2016", no bairro do Varadouro. O candidato a vice é Reginaldo Lopes (PCO) e o número na urna é 29.

Izabel Urquiza (PL)

Izabel Urquiza - Divulgação

Izabel Urquiza Godoi Almeida tem 55 anos, é natural do Recife e tem formação e pós-graduação em Direito. É coordenadora jurídica da Caixa Econômica Federal e já atuou como representante do Ministério das Cidades em Pernambuco e como secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Olinda. Disputou a prefeitura da Marim dos Caetés em 2012 e 2016, mas não se elegeu. Também se candidatou a deputada estadual em 2014 e 2018 e a vice-governadora na chapa de Anderson Ferreira (PL), em 2022, também não sendo eleita. Izabel é filha do ex-deputado estadual Hélio Urquiza, falecido em 2023, e da ex-prefeita de Olinda, Jacilda Urquiza. O candidato a vice é André Avelar (Mobiliza) e o número na urna é 22.

Márcio Botelho (PP)

O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (PP) - REPRODUÇÃO

Márcio Antony Domingos Botelho tem 46 anos e é o atual vice-prefeito de Olinda. Rompido com o atual prefeito Professor Lupércio (PSD), com quem foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, ele tentará o cargo principal da majoritária pela primeira vez. Anteriormente, se candidatou a vereador da cidade, em 2004, pelo PTB, mas não se elegeu. A candidata a vice é Irmã Priscila Agra (PP)e o número na urna é 11.

Mirella Almeida (PSD)

Mirella Almeida, candidata a prefeita de Olinda - Divulgação

Mirella Fernanda Bezerra de Almeida tem 30 anos, é formada em administração e é a candidata apoiada pelo atual prefeito de Olinda, Professor Lupércio. Nascida na Marim dos Caetés, ela foi secretária de Governo, de Planejamento e Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo na gestão atual. Mirella é esposa do vereador Felipe Nascimento, sobrinho de Lupércio. O candidato a vice é Chiquinho (PSD) e o número na urna é 55.

Vinícius Castello (PT)

Vereador Vini Castello é pré-candidato à prefeitura de Olinda pelo PT - REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Vinícius Nascimento dos Santos tem 29 anos, é advogado e vereador da cidade desde 2021. Ele também é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco. Na última eleição geral, Vini, como é conhecido, tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas ficou na suplência. O candidato a vice é Celso Muniz Filho (PCdoB) e o número na urna é 13.