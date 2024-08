Eleições 2024: saiba quem são os candidatos à prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Oito candidatos e candidatas disputam a prefeitura do Recife nas Eleições 2024. Todos eles registraram as candidaturas junto à Justiça Eleitoral e vão disputar o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro deste ano. Confira, a seguir, os perfis dos postulantes ao cargo de prefeito ou prefeita da capital pernambucana, elencados em ordem alfabética.

Dani Portela (PSOL)

Dani Portela - ROBERTO SOARES/ALEPE

Danielle Gondim Portela é deputada estadual desde 2022 e candidata à prefeitura do PSOL. Antes da entrada na Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde atuou como líder da oposição ao governo, ela foi eleita vereadora do Recife, em 2020. Sua atuação parlamentar foca em segurança pública, direitos humanos, educação, saúde, direito à cidade e agroecologia. A candidata a vice é Alice Gabino (Rede) e e o número na urna é 50.



Daniel Coelho (PSD)

Daniel Coelho, candidato a prefeito no Recife - DIVULGAÇÃO

Daniel Pires Coelho tem 45 anos e iniciou sua vida política em 2004, quando foi eleito vereador do Recife, onde teve dois mandatos. Depois, foi deputado estadual por uma legislatura e venceu duas eleições para deputado federal. Daniel também foi candidato a prefeito em outras duas eleições, em 2012 e 2016, terminando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Entre 2023 e junho de 2024, foi Secretário de Turismo do Governo de Pernambuco. A candidata a vice é Mariana Melo (PSDB) e o número na urna é 55.

Gilson Machado (PL)

Gilson Machado, candidato do PL à prefeitura do Recife - Divulgação

Gilson Machado Guimarães Neto tem 56 anos, é empresário, veterinário e foi ministro do Turismo entre os anos de 2020 e 2022, no governo Jair Bolsonaro. Antes disso, foi presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Em 2022, foi candidato ao Senado por Pernambuco, mas não se elegeu. Gilson é sobrinho do ex-deputado federal homônimo Gilson Machado, de quem foi assessor parlamentar na Câmara entre os anos de 1988 e 1994. Ele também é sanfoneiro e dono da banda de forró Brucelose, sucesso na década de 1990. A candidata a vice é Leninha Dias (PL) e o número na urna é 22.

João Campos (PSB)

João Campos (PSB), prefeito do Recife e candidato à reeleição - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

João Henrique de Andrade Lima Campos é o candidato do PSB à prefeitura do Recife. Ele tem 30 anos, é engenheiro civil e é o atual prefeito da cidade, buscando a reeleição. João já foi deputado federal, eleito em 2018, e trabalhou como chefe de gabinete do ex-governador do estado, Paulo Câmara, em 2016. É filho do ex-governador Eduardo Campos, falecido em 2014, neto do ex-governador Miguel Arraes, falecido em 2005, e da ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes. Também é irmão do deputado federal Pedro Campos (PSB), namorado da deputada e candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), e primo da ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade). O candidato a vice é Victor Marques (PCdoB) e o número na urna é 40.

Ludmilla Outtes (UP)

Candidata à prefeitura do Recife pelo União Popular, Ludmila Outtes - REPRODUÇÃO

Ludmila Medeiros Outtes Alves tem 36 anos e é presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco (Seepe) e coordenadora do Movimento Luta de Classes (MLC). Em 2022, concorreu à deputada federal pelo partido, mas não foi eleita. Ela concorre ao cargo de prefeita do Recife pelo partido União Popular (UP). O candidato a vice é Raimundo Malheiros (UP) e o número na urna é 80.

Simone Fontana (PSTU)

Simone Fontana - SÉRGIO BERNARDO / ACERVO JC IMAGEM

Simone Fontana tem 59 anos e é filiada ao PSTU desde a sua fundação, sendo, por quatro gestões, dirigente do Sindicato Municipal dos Professores do Ensino Municipal em Pernambuco (Simpere). Simone já concorreu a cargos públicos em oito eleições, sendo três vezes para o cargo de vereadora, três para senadora, uma para prefeita do Recife e outra para deputada federal. Em todas as oportunidades, não foi eleita. O candidato a vice é Professor Mariano (PSTU) e o número na urna é 16.

Técio Teles (Novo)

Tecio Teles, candidato do Novo à prefeitura do Recife - Divulgação

Emanoel Tecio Teles tem 34 anos e é natural de Serra Talhada, no Sertão pernambucano. Iniciou sua vida política aos 17 anos, quando filiou-se ao Democratas (DEM) e se candidatou a vereador do Recife, não sendo eleito. Em 2017, atuou como Secretário Municipal de Planejamento de Belo Jardim, no Agreste. Entre 2017 e 2019 trabalhou como Coordenador Geral de Administração e Diretor de Planejamento e Administração no Ministério da Educação. Em 2020, filiou-se ao Partido Novo. Em 2023 recebeu o convite para o cargo de Chefe de Gabinete da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. A candidata a vice é Kelly Souza (Novo) e o número na urna é 30.

Victor Assis (PCO)

Candidato a prefeitura do Recife pelo PCO, Victor Assis. - Divulgação/PCO

Victor Assis da Silva é candidato à prefeitura do Recife pelo Partido da Causa Operária (PCO). Ele tem 27 anos, é jornalista, colunista e editor do Diário Causa Operária, além de ser membro do Coletivo João Cândido e do Comitê Central Nacional do PCO. Foi coordenador dos comitês de luta de Pernambuco, que atuaram em eventos como a Batalha da UFPE, em 2017, participou da articulação estadual dos comitês Lula Livre, em 2019, e dos mutirões contra a crise sanitária e econômica, em 2020. Em 2022, foi candidato a deputado federal. O candidato a vice é Vitor Correia (PCO) e o número na urna é 29.

