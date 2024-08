Candidatos percorrem diferentes regiões de Jaboatão em caminhadas e atos de campanha neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes percorreram ruas de diferentes bairros da cidade neste domingo (18) durante a realização de atos de campanha. Os postulantes estiveram no Curado IV, Comportas, Prazeres, Sotave, Curcurana, Massangana e na orla de Candeias e Piedade em eventos que reuniram multidões de apoiadores, seus respectivos candidatos a vice e outras lideranças políticas do município. Veja, as seguir, como foram as ações.

Clarissa Tércio

Clarissa Tércio em ato de campanha no Curado IV, em Jaboatão - Reprodução/Redes Sociais

Clarissa Tércio (PP) aproveitou o domingo para percorrer as ruas do bairro do Curado IV e conversou com mulheres e mães de crianças com autismo que moram na região. Ela estava acompanhada do candidato a vice, Charles Rodrigues (Podemos), do marido, o deputado estadual Pastor Júnior Tércio (PP) e da filha.

"Jaboatão vai ter dignidade para os nossos autistas. A gente vai ter um centro aqui, uma casa azul só para cuidar os autistas de Jaboatão. Vocês precisam de dignidade e hoje a prefeitura trata nossos autistas com desprezo. Não tem atendimento, não tem remédio, mas vai ter", disse a candidata a uma moradora.

Em vídeo publicado nas redes sociais da candidata, Clarissa aparece circulando pelas ruas do bairro na garupa de uma moto, sem usar capacete. A condutora do veículo, uma jovem, também não usa o acessório de segurança. De acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir ou levar passageiro em motocicleta sem capacete gera infração gravíssima com penalidade de multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir, além de retenção do veículo. O candidato a vice, Charles Rodrigues, também aparece no vídeo sendo levado na garupa de outra moto, igualmente sem capacete.

Daniel Alves

Daniel Alves em Jaboatão - Divulgação

Daniel Alves (Avante) começou a agenda do domingo na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Cajueiro Seco, onde foi realizada uma celebração em comemoração a seu aniversário de 43 anos. Na saída do templo, ele cumprimentou apoiadores e recebeu felicitações de aliados. Em seguida, ele visitou a Feira do Troca, em Prazeres, e, durante a tarde, liderou uma caminhada no bairro de Sotave.

Na sequência, Daniel seguiu para o bairro de Curcurana, onde participou de uma festividade em um terreiro de religião de matriz africana. Já à noite, ele encerrou a andança na Praça Pedro do Rio, em Massangana. "Essa agenda intensa ilustra o esforço da equipe em se aproximar dos eleitores e entender as necessidades e expectativas do povo de Jaboatão dos Guararapes", disse Daniel.

ERRATA

Ontem, o Jornal do Commercio informou que o número na urna do candidato a prefeito Daniel Alves (Avante), em Jaboatão dos Guararapes, seria 15. O número correto é 70.

Elias Gomes

Elias Gomes e o vice, Rafael Arruda, em caminhada em Comportas - Divulgação

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Elias Gomes, fez caminhada no bairro de Comportas na manhã deste domingo. Ao lado do vice Rafael Arruda (MDB), ele aproveitou o ato para ouvir a população e fez queixas ao que classificou como "abandono e falta de prestação de serviços básicos" que seriam causados pela atual gestão. O petista prometeu "colocar a rede municipal de saúde para voltar a funcionar".



"Nos deparamos com ruas repletas de lixo e lama. Estamos falando sobre serviços corriqueiros em uma administração pública, ou que, ao menos, deveriam fazer parte do planejamento da prefeitura, o que não temos observado na atual gestão. Nossa proposta é transformar o bairro de Comportas em um bairro modelo e, para isso, iremos contar com a população tendo participação ativa na zeladoria das vias públicas. É um compromisso nosso ampliarmos o número de unidades de saúde e de ensino. É preciso a gente fazer voltar a funcionar aquilo que é básico às pessoas, como acesso à saúde, educação e infraestrutura de qualidade", disse Elias.

Mano Medeiros

Caminhada de Mano Medeiros na orla de Candeias - Divulgação

Atual prefeito e candidato à reeleição, Mano Medeiros (PL) percorreu a orla de Jaboatão em uma caminhada que reuniu uma multidão de apoiadores no período da manhã. O ato teve concentração na frente do restaurante Du Maranhão, no bairro de em Candeias, e seguiu até o comitê do candidato, em Piedade, percorrendo cerca de seis quilômetros pela avenida Beira Mar.

O evento foi acompanhado pela candidata a vice, Irmã Babate, familiares e candidatos a vereador de Jaboatão. "São três dias apenas caminhando em Santo Aleixo, nos Guararapes e aqui na praia, e eu estou muito feliz com essa alegria contagiante. Agradeço o empenho de vocês e esse movimento tem um objetivo, que é a gente fazer a mudança que Jaboatão precisa, porque eu trabalhei bastante e vou trabalhar muito mais”, falou Mano Medeiros.