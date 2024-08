Eleições 2024: saiba quem são os candidatos à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quatro candidatos disputam a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nas Eleições 2024. Todos eles, sendo três homens e uma mulher, já registraram suas respectivas candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os postulantes disputarão o primeiro turno do pleito, marcado para o dia 6 de outubro de 2024. Veja os perfis abaixo.

Clarissa Tércio (PP)

Clarissa Tércio, candidata a prefeita de Jaboatão - Divulgação

Erica Clarissa Borba Cordeiro de Moura tem 39 anos e é deputada federal licenciada. Ela foi eleita para a Câmara Federal em 2022, mas se afastou do cargo para se dedicar à campanha em Jaboatão. Antes disso, ela foi eleita deputada estadual em Pernambuco, em 2018, pelo antigo PSC. O sobrenome usado pela candidata é herdado do pai, Francisco Tércio, presidente da Assembleia de Deus - Ministério Novas de Paz no estado. Clarissa é casada com o deputado estadual Pastor Júnior Tércio. O candidato a vice é Charles Rodrigues (Podemos) e o número na urna é 11.

Daniel Alves (Avante)

Daniel Alves, candidato a prefeito de Jaboatão dos Guararapes - Reprodução

Daniel Alves Bezerra tem 43 anos, é professor do Ensino Médio e está em sua segunda eleição para prefeito de Jaboatão. Em 2020, ele ficou em segundo lugar contra Anderson Ferreira (PP), que venceu o pleito no primeiro turno. Antes disso, Daniel foi vereador da cidade, eleito em 2016 pelo PSD, depois de uma tentativa sem sucesso em 2012. Ele também disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco em 2018 e 2022, ficando na suplência. O candidato a vice é Beto Rabello (Avante) e o número na urna é 70.

Elias Gomes (PT)

Elias Gomes, candidato a prefeiro de Jaboatão - Divulgação

Elias Gomes da Silva tem 72 anos e busca um terceiro mandato na prefeitura de Jaboatão. Ele já comandou a cidade entre 2009 e 2016. Antes disso, foi vereador e prefeito do Cabo de Santo Agostinho, vizinha de Jaboatão, no Grande Recife. Elias também foi deputado estadual entre 1990 e 1994 e, em 2022, tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados, ficando na suplência. O candidato a vice é Rafael Arruda (MDB) e o número na urna é 13.

Mano Medeiros (PL)

Mano Medeiros, prefeito e candidato à reeleição em Jaboatão - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

José Luiz Inojosa de Medeiros tem 56 anos e é o atual prefeito de Jaboatão, buscando a reeleição. Antes vice-prefeito, ele assumiu a prefeitura após Anderson Ferreira (PL) deixar o cargo para disputar o governo de Pernambuco, em 2022. Mano Medeiros, como é conhecido, já trabalhou na EMTU, o atual Consórcio Grande Recife, e já foi chefe de Gabinete e secretário estadual da Indústria, Comércio e Turismo na administração de Anderson. A candidata a vice é Irmã Babate (PL) e o número na urna é 22.