João Campos volta a defender armamento da Guarda Municipal para parte do efetivo

Em sabatina, prefeito e candidato a reeleição elencou propostas sobre a segurança pública no Recife e falou novamente em armar a guarda

O prefeito João Campos reafirmou que parte da Guarda Municipal do Recife deve ser armada. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Folha na manhã desta quarta-feira (21).

"A gente tem um compromisso agora de fazer um fortalecimento dos sistema de controle da guarda e a gente fazer um grupamento específico e começar o processo de armamento por parte desse grupamento especializado", disse o prefeito.

Ainda no mês de julho, em sabatina promovida pelo UOL/Folha de São Paulo, o prefeito falou pela primeira vez sobre o armamento da guarda municipal, e que seria de forma gradual começando para um grupo específico para "teste".

Segurança Pública

Questionado sobre propostas para a segurança pública, o prefeito elencou ações já realizadas pela sua gestão, como a iluminação 100% em LED pela cidade e em escadarias da periferia. Além disso, citou a implementação de 20 corredores de iluminação pública diretamente para pedestres.

João reafirmou a importância do videomonitoramento no Recife, ressaltando a ampliação no número de câmeras na gestão atual.