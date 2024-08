Dani Portela pede maior participação de mulheres nas eleições: "precisamos de muitas mais de nós"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidata à Prefeitura do Recife pelo PSOL discursou em roda de conversa com grupo de mulheres em Nova Descoberta, que contou com candidatas à Câmara

A candidata à prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL) participou de roda de conversa, na noite desta quinta-feira (22), com o Grupo Mulher Maravilha, no bairro de Nova Descoberta, zona Norte do Recife.

No encontro que contou com a presença de candidatas à Câmara Municipal, Dani convocou maior participação feminina nas eleições, destacando uma “subrepresentação” na política atual do município.

“A gente quer conquistar, sim, espaços de poder em qualquer lugar, para transformar a vida de pessoas. Principalmente em uma cidade tão desigual como essa que a gente vive. Todo mundo sabe que somos subrepresentadas. Recife tem maioria de mulheres, de eleitoras, são 54,3%, mas tem minoria de mulheres eleitas”, afirmou.

Ainda convocando a participação de mulheres na política, Dani ressaltou que, no país, o total de mulheres em espaços legislativos não chega a 17%.

“Precisamos de muitas mais de nós. Somos minoria nos espaços legislativos, as mulheres em todo o país não chegam a ser 17%. Mas se essas mulheres forem negras, esse número é menor que 3%. Então se a gente quer de fato uma democracia, que ela seja representativa, ela precisa ter a nossa cara, precisa representar a gente”, complementou.

Agenda

A candidata Dani Portela realiza agenda nesta sexta-feira (22) a partir das 11h, com sabatina na Rádio Folha. Às 15h, participa do evento “Vozes das crianças - Primeira Infância e Políticas Públicas para o Recife”, no Instituto Menino Miguel, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).