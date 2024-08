Pesquisa Datafolha no Recife: saem novos números para eleições a prefeito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Números foram divulgados na tarde desta quinta-feira (22); João Campos (PSB) lidera as pesquisas com 76%, crescendo em 1% em comparação a julho

Foi divulgada, na tarde desta quinta-feira (22), os números da nova pesquisa Datafolha para as eleições para prefeito do Recife, que apontam a liderança do candidato à reeleição João Campos (PSB), com 76% das intenções de voto, o que daria vitória em primeiro turno para o atual prefeito.

A pesquisa traz um empate técnico para o segundo lugar, em razão da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Gilson Machado (PL), figura na segunda posição com 6%, mas apenas 2 pontos percentuais separam Gilson de Daniel Coelho (PSD) e Dani Portela (PSOL), com 5% e 4%, respectivamente.

Tecio Teles (Novo) fecha a lista com 1%. Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. 5% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum candidato. Já os que não sabem em quem votariam chegam a 2%.

Confira os números divulgados pela pesquisa Datafolha no Recife:

João Campos (PSB) – 76%

Gilson Machado (PL) – 6%

Daniel Coelho (PSD) – 5%

Dani Portela (PSOL) – 4%

Tecio Teles (Novo) – 1%

Branco/Nulo – 5%

Não sabem – 2%

A pesquisa Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife, entre terça-feira (20) e quarta-feira (21). O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha de São Paulo e TV Globo, com o protocolo PE-06023/2024 na Justiça Eleitoral.

Os números divulgados nesta quinta-feira representam a primeira pesquisa do Datafolha após o início da campanha eleitoral, iniciada na última sexta-feira (16).

Em julho, em levantamento anterior, João Campos liderava com 75% das intenções de voto, seguido de Daniel Coelho (7%), Gilson Machado, (6%), Dani Portela (3%), Tecio Teles (1%) e Simone Fontana (1%), ainda sem Ludmila Outtes e Victor Assis, confirmados como candidatos semanas depois.

Pesquisa espontânea

João Campos também lidera na pesquisa espontânea, que acontece quando o entrevistador não fornece os nomes dos candidatos.

De acordo com a pesquisa Datafolha, João tem 51% das intenções de voto nesse formato, enquanto outros 5% votariam “no atual”. Na sequência, seguem Gilson Machado (4%), Daniel Coelho (1%), Dani Portela (1%). Branco, nulo e nenhum foram 4% dos entrevistados, enquanto entrevistados que deram outras respostas chegam a 4%. 32% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votariam.

O mesmo formato, na pesquisa de julho, trazia João com 39%, Gilson com 2% e Daniel com 1%.

Nível de conhecimento dos candidatos

Nesta modalidade de pesquisa, João Campos também lidera, com 99% dos entrevistados afirmando que o conhecem. O segundo na lista é Daniel Coelho, conhecido por 88% dos entrevistados.

Completam a lista Dani Portela, conhecida por 50% dos eleitores; Tecio Teles, conhecido por 46%; Gilson Machado, conhecido por 37%; Simone Fontana por 22%, Ludmila conhecida por 17% dos eleitores e Victor Assis, por 11%.