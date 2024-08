João Campos celebra resultado de pesquisa, enquanto adversários silenciam

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) comemorou, nas redes sociais, o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 22.

A pesquisa aponta João na liderança com 76% das intenções de voto, o que daria ao candidato do PSB a vitória em primeiro turno, com ampla vantagem sobre os concorrentes.

No Instagram, João fez publicação comemorando o resultado.

“Segundo o levantamento, 76% dos recifenses querem a continuidade de nosso projeto”, disse.

Os outros candidatos, por outro lado, não se manifestaram sobre a pesquisa, a primeira divulgada após o início das campanhas eleitorais.

Empate técnico pelo segundo lugar

Enquanto João lidera com absoluta folga, três candidatos figuram em empate técnico para o segundo lugar, já que a pesquisa possui margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Gilson Machado (PL), aparece com 6%, enquanto Daniel Coelho (PSD) tem 5% e Dani Portela (PSOL) tem 4%.

Vantagem em diferentes cenários

Além da liderança na pesquisa estimulada, João tem vantagem em todos os outros cenários. Na pesquisa espontânea, lidera com 51%, contra 4% do segundo lugar, Gilson Machado (PL). No cenário de rejeição, João possui o menor índice, com apenas 7%, enquanto todos os outros candidatos vão de 25% a 39%.

João também tem liderança absoluta no cenário do conhecimento dos candidatos por parte do eleitor, com 99% dos entrevistados pela pesquisa afirmando que conhecem João Campos. A nível de contexto, Daniel Coelho é o segundo lugar, com 88% e Dani Portela é a terceira colocada, com 50%. Os resultados detalhados podem ser acompanhados neste link.