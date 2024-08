"Arma não resolve por si só o problema da segurança pública", afirma Dani Portela em sabatina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A candidata à Prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL) participou, nesta sexta-feira (23), da sabatina realizada pela Rádio Folha Fm e afirmou que é contra o armamento da Guarda Municipal do Recife.

"Muito se faz sobre esse discurso fácil sobre arma. Arma não resolve por si só o problema da segurança pública, tem que ser uma coisa muito mais extensa, do que isso", disse.



Dani apontou ações, caso seja eleita, para o Executivo municipal, para as áreas da saúde, segurança, educação e cultura para a cidade do Recife.

Saúde

A candidata do PSOL promete que vai investir e fortalecer a saúde básica do município, com criação de mais unidades e realização de concursos públicos para profissionais da área.

"Você fortalece o serviço público construindo mais unidades, mas o prédio sozinho ele não cuida das pessoas, a exemplos das creches. Você precisa de profissionais para estarem ali trabalhando", afirmou.

Além disso, defendeu a universalização da saúde da capital pernambucana. Ainda na pauta da saúde, a candidata critica atitudes da atual gestão e dispara, "o prefeito do rodízio".

"A gente precisa de uma saúde fortalecida de fato, de uma cobertura que amplie não só pseudamente, mas que na prática as pessoas sintam melhoria nesse atendimento", disse a candidata do PSOL.

Segurança

Questionada sobre a segurança pública, Dani Portela se diz contra o armamento da Guarda Municipal. "Você fazer o discurso fácil e dizer que vai armar uma parcela da guarda e isso é uma forma de resolver. Quando você tem uma guarda precarizada", finaliza.

Disse não ser a favor de uma segurança repressiva e punitiva, sendo contrária às afirmações de outros candidatos na eleição, como Tecio Teles (Novo) e o atual prefeito João Campos (PSB), que defende armar parte do efetivo da guarda.

Além disso, para melhorar e fortalecer a segurança é preciso investir na iluminação pública e assegurar a segurança nos transportes públicos no Recife.

"A gente precisa discutir a segurança pensando em uma cidade mais segura para todas as pessoas, para além da lógica ostensiva, para além da lógica punitiva", afirma a candidata.

Educação

Na educação, a candidata prometeu o fortalecimento do serviço público e a valorização dos profissionais da educação, com abertura de concurso público com ampliação das vagas.

"É preciso fortalecer com concurso, ampliando o número de vagas, convocando essas pessoas para fortalecer a gestão", disse Dani.

Já na cultura, frisou que é preciso um fortalecimento da cultura popular, além dos ciclos.

Infraestrutura

Dani Portela, citou entraves na infraestrutura da cidade do Recife. Afirmou que o centro da cidade está em pleno abandono e destacou o descaso com as pessoas em situação de rua.

"O Centro tem ficado completamente abandonado. Se criou um Recentro, mas hoje a gente anda no Centro e dói no coração ver o que a gente vê", destacou.

Prometeu a implementação de assistência pública, criação de moradias populares no centro e a requalificação dos imóveis abandonados.

Agenda de hoje

15h - Assinatura da Carta Compromisso no Instituto menino Miguel, durante o evento "Vozes das crianças - Primeira Infância e Políticas Públicas para o Recife", no auditório da biblioteca Setorial Manuel Correia de Andrade (UFRPE)