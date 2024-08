Candidatos levam Marília Arraes, João Paulo e André Ferreira para impulsionar atos de campanhas em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, tiveram a companhia de lideranças da política estadual nas caminhadas de campanha realizadas neste sábado (24). Nomes como João Paulo (PT), Marília Arraes (Solidariedade) e André Ferreira (PL) acompanharam os postulantes das suas respectivas chapas nas andanças por diversos bairros. Veja como foi.

Clarissa Tércio

Clarissa Tércio em caminhada em Jaboatão Centro - Divulgação

Clarissa Tércio (PP) aproveitou o sábado para fazer uma caminhada em Jaboatão Centro, percorrendo os bairros de Vila Rica e Cohab 1. No trajeto, a candidata anunciou um plano de ampliação de saneamento básico e a melhoria no sistema de coleta de lixo no município. Ela também participou do lançamento do comitê de um candidato a vereador da cidade, no bairro de Piedade.

"A situação em Jaboatão é crítica. Nós temos mais de 120 mil jaboatonenses sem acesso a água em suas casas e mais de 480 mil pessoas sem esgotamento sanitário. Isso é inaceitável em pleno século 21. Nosso compromisso é com a dignidade e saúde da nossa população. Ampliar o saneamento e aumentar a frequência da coleta de lixo são passos fundamentais para transformar a realidade dessa cidade", afirmou a candidata.

Daniel Alves

Daniel Alves em campanha em Jaboatão Centro - Reprodução/Redes Sociais

Daniel Alves (Avante) e seu candidato a vice-prefeito, Beto Rabello, participaram de caminhada em Jaboatão Centro e também circularam pelas ruas da região em cima de um carro de som. Eles aproveitaram o momento para criticar a gestão atual sobre a situação dos morros da cidade, lembrando da tragédia que deixou várias vítimas fatais em 2022.

"Esses montes caíram e eles nada fizeram. Caiu a barreira e tá do mesmo jeito. Morreu gente e tá até hoje do mesmo jeito. Se a gente votar em campanha rica, é para ele, lá na frente, tirar o dinheiro que era para construir o muro de arrimo. Aqui é campanha pé no chão", falou Daniel ao microfone.



Elias Gomes

Elias Gomes e Marília Arraes em Jaboatão - Juan Rodrigues/Divulgação

Elias Gomes reuniu duas importantes lideranças no Mercado das Mangueiras, em Prazeres: o deputado estadual João Paulo, cacique do PT de Pernambuco, e Marília Arraes, ex-deputada federal e vice-presidente nacional do Solidariedade. Enquanto Elias focou nas críticas à gestão atual, Marília reforçou o uso da imagem de Lula no apoio à chapa.

"Estamos ao lado de Elias e com todo o time do presidente Lula (PT) para, unidos, atuarmos com foco no desenvolvimento socioeconômico da cidade. Elias tem uma trajetória de luta no campo democrático e um legado político-administrativo que dispensa apresentações. Elias conseguiu unir uma ampla frente que irá caminhar ao seu lado nas eleições e que vai estar ao seu lado para governar Jaboatão dos Guararapes", pontuou Marília.

Mano Medeiros



Mano Medeiros em caminhada no Curado - Divulgação

O atual prefeito Mano Medeiros (PL) escolheu os bairros do Curado III e IV para fazer uma caminhada neste sábado. Ao lado da vice Irmã Babate (PL) e do deputado federal André Ferreira (PL), ele conversou com os moradores sobre trabalhos de pavimentação e requalificação realizados na região.

"Mais um momento de gratidão por essa linda caminhada, por vocês estarem caminhando comigo nos Curados. Estou bastante feliz pelo apoio de vocês, por onde tenho ido, por onde tenho caminhado, pelo espírito que tenho encontrado nas ruas, de muito calor, alegria e confiança pra gente continuar fazendo um Jaboatão diferente, porque não faço Jaboatão sozinho, mas com todos vocês, que são minha força, pra que a gente possa continuar trabalhando muito por Jaboatão dos Guararapes”, afirmou Mano Medeiros.

