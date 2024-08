Daniel Coelho faz motociata no Recife e promete Faixa Azul exclusiva para motos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Embora tenha falado em segurança no trânsito, candidato a prefeito conduziu moto com a viseira do capacete levantada, o que configura infração

Daniel Coelho (PSD), candidato à prefeitura do Recife pela coligação Recife Levado a Sério, participou de uma motociata neste sábado (24), pelas ruas do bairro do Arruda, na Zona Norte da capital. O ato foi acompanhado por apoiadores e por candidatos da chapa ao cargo de a vereador.

Durante o evento, Daniel prometeu dar prioridade à segurança no trânsito do Recife e apresentou a proposta de criar uma Faixa Azul exclusiva para motos.

Segundo o candidato, o equipamento seria instalado nos principais corredores viários da cidade e poderia organizar o fluxo de veículos e reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas no Recife.

"A quantidade de acidentes é extremamente preocupante. Não vemos nenhuma ação sendo realizada para garantir a segurança da categoria. Em São Paulo, onde a iniciativa já foi posta em prática, o número de acidentes diminuiu consideravelmente”, disse o candidato.

"Foi uma ótima oportunidade para confirmarmos que será prioridade em nossa gestão a segurança no trânsito. Estamos ao lado destes trabalhadores, buscando sempre o melhor para todos eles", escreveu o candidato em uma rede social.

Embora estivesse usando capacete afivelado durante o trajeto, Daniel Coelho foi flagrado em fotos e vídeos conduzindo uma moto com a viseira levantada, o que configura infração de trânsito segundo o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

Ainda no sábado, Daniel Coelho também participou do lançamento de campanhas de candidatos a vereador no período da manhã e da tarde, em diferentes bairros do Recife. Até a última atualização desta matéria, a assessoria do candidato não havia informado a agenda dele para o domingo (25).

Em vídeo, Daniel Coelho (PSD) diz por que quer governar o Recife