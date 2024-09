Datafolha: para os recifenses, saúde e segurança são pautas prioritárias para o futuro prefeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (23), a população recifense elenca como prioridade para o próximo prefeito do Recife, ações nas áreas de saúde e segurança do município.

Confira outros números divulgados:

Saúde: 23%; Segurança: 23%; Situação dos moradores de rua: 10%; Emprego: 9%; Educação: 9%; Enchentes: 7%; Transporte coletivo: 5%; Habitação: 4%; Conservação de calçadas, ruas e avenidas: 3%; Situação dos usuários de drogas: 2%; Situação do trânsito: 2%; Preparar a cidade para as mudanças climáticas: 2%; Limpeza urbana: 1%; Outras respostas: 1%.

A pesquisa também fez um levantamento sobre a segurança pública no município. Os resultados mostram que mais da metade dos cidadãos sentem-se muito inseguros (56%) ao caminhar nas ruas da cidade durante a noite e 3% afirmam que se sentem totalmente seguros.

A saúde é evidenciada como preocupante, de acordo com os entrevistados. Para 51% das pessoas ouvidas, afirmam ter usado o Sistema Único de Saúde (SUS) na rede pública municipal desde o início do ano.



Para o cientista político e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Isaac Luna, com os números divulgados pelo Instituto, "temos a saúde apontada como o principal problema a ser resolvido, não apenas no Recife, não apenas nos grandes centros, mas linearmente. A saúde tem sido apontada como um grande desafio para as gestões públicas", comentou.

"Há algum tempo atrás era comum o discurso 'segurança pública é de responsabilidade do estado, não do município'. Hoje não é mais possível isso, hoje o município já se integrou como ente também responsável por garantir a segurança pública", completou Isaac.

Outras dados do Datafolha apontam que grande maioria dos eleitores, 88%, consideram que há menos vagas de emprego formais do que o necessário, enquanto 5% acreditam que a oferta de vagas é adequada e 4% consideram mais do que suficiente.

Na renda familiar, 31% dos entrevistados classificam como "insuficiente, causando muitas dificuldades financeiras", 39% como "insuficiente e, às vezes, falta de dinheiro", 26% como "suficiente, exatamente o necessário para viver" e 4% como "mais do que suficiente".

ELEIÇÕES 2024: Datafolha divulga pesquisa para Prefeito do Recife