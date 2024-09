Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à prefeitura do Recife; três são milionários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Três dos oito candidatos à prefeitura da capital declararam ter bens que, somados, ultrapassam a barreira do milhão; veja quanto cada um declarou

Os candidatos e candidatas à prefeitura do Recife declararam seus respectivos bens ao Tribunal Superior Eleitora (TSE) no ato da candidatura. Três postulantes registraram ter patrimônios milionários, sendo o maior deles superior a R$ 3 milhões.

A declaração dos bens é apresentada à Justiça Eleitoral junto aos registros de candidatura e deve conter os registros de imóveis, veículos, participação em empresas e valores aplicados em poupança ou ações, por exemplo.

Os candidatos precisam fazer a declaração para que seja possível identificar se eles terão de onde tirar recursos para financiar suas campanhas, por exemplo. Por lei, os postulantes só podem financiar até 10% do limite de gastos de campanha com recursos próprios.

Confira, a seguir, o patrimônio e os bens declarados pelos candidatos à prefeitura do Recife nas Eleições 2024.

Dani Portela (PSOL)

Candidata ao cargo de prefeita do Recife pelo PSOL, Dani Portela. - Nando Chiappetta/Alepe

Dani Portela não declarou bens próprios no registro de candidatura nas eleições de 2024.

Daniel Coelho (PSD)

Daniel Coelho, candidato a prefeito no Recife - DIVULGAÇÃO

Daniel Coelho declarou ter patrimônio de R$ 962.830,55. Entre os bens declarados, estão um apartamento de R$ 476 mil, depósitos em conta corrente, diferentes fundos de ações, aplicação de renda fixa e outras aplicações e investimentos.

Gilson Machado (PL)



Gilson Machado Neto, candidato do PL - DIVULGAÇÃO

Gilson Machado é o candidato com maior patrimônio declarado ao TSE: R$ 3.354.263,29. Ele registrou um apartamento no bairro de Candeias, em Jaboatão, cinco casas e um sítio em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, um terreno no Tocantins.

O candidato também declarou uma lancha no valor de R$ 50 mil, um caminhão de R$ 15 mil e um carro avaliado em R$ 45 mil. Gilson também declarou ter R$ 8 mil euros e R$ 32 mil dólares em espécie, além de R$ 20 mil depositados em contas bancárias, fundos de ações e uma cota de participação de R$ 10 mil em uma empresa em Alagoas.



João Campos (PSB)

João Campos em agenda de campanha nesta segunda-feira (26) - RODOLFO LOEPERT/FRENTE POPULAR DO RECIFE

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos tem o segundo maior patrimônio declarado ao TSE: R$ R$ 2.697.388,78. Ele registrou mais de R$ 2,5 milhões em aplicações, um imóvel de R$ 40 mil e R$ 100 em participação em uma empresa.

Ludmila Outtes (UP)

Candidata à prefeitura do Recife pelo União Popular, Ludmila Outtes - REPRODUÇÃO

Ludmila Outtes não declarou bens próprios no registro de candidatura nas eleições de 2024.

Simone Fontana (PSTU)

Simone Fontana - SÉRGIO BERNARDO / ACERVO JC IMAGEM

O patrimônio declarado por Simone Fontana ao TSE é um apartamento no valor de R$ 160 mil.



Técio Teles (Novo)

Tecio Teles (Novo), candidato a prefeito do Recife - REPRODUÇÃO/IGOR LIMA

O candidato Técio Teles declarou ter patrimônio de R$ R$ 1.029.081,48. Ele afirma ter um apartamento no valor de R$ 850 mil e uma sala ou conjunto de R$ 100 mil, além de R$ 47 mil depositados em conta, R$ 4,8 mil em aplicações e R$ 27 mil em participação em uma empresa.

Victor Assis (PCO)

Candidato a prefeitura do Recife pelo PCO, Victor Assis. - Divulgação/PCO

Victor Assis não declarou bens próprios no registro de candidatura nas eleições de 2024.

