Eleições 2024: Em sabatina, Gilson Machado diz que, se fosse de esquerda, votaria em Dani Portela

O candidato à Prefeitura do Recife pelo PL, Gilson Machado, participou de uma sabatina nesta quarta-feira (28), no portal G1, onde criticou a atual gestão e apresentou propostas do seu plano de governo, como a gestão do bairro, ensino cívico-militar e melhorias nos transportes públicos, entre outros.



Na entrevista, Gilson também falou sobre o motivo pelo qual deve ser eleito ao cargo de prefeito da capital pernambucana. Ele afirmou que o atual prefeito, João Campos (PSB), tem imitado suas propostas e disse que, se fosse de esquerda, votaria na candidata Dani Portela (PSOL) por terem ideais parecidos.

"Ela é como eu; ela tem posição, ela tem lado", completou dizendo: "Se eu fosse esquerdista, que não sou, eu votaria em peso na Dani Portela, que é igual a mim e tem lado."

Gestor do bairro

Na proposta, o candidato sugere a criação de 94 gestores, escolhidos por uma lista tríplice, com base no currículo e "habilidades do gestor". Para ser selecionado, é necessário ter um cargo na prefeitura. A função do gestor seria alinhar as demandas dos bairros com as necessidades da cidade como um todo.

Segurança

Ele sugere o uso de câmeras com reconhecimento facial para auxiliar as empresas de licitação e o monitoramento no trânsito, assim como nos ônibus.

Gilson apresenta a "Patrulha dos Bairros" e sua versão online, denominada "Patrulha do Zap", que seria vinculada ao veículo do bairro e daria acesso a um grupo de WhatsApp responsável por denúncias.

Outras propostas feitas pelo candidato incluem armar, qualificar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal por meio de concurso público, passando para 2.500 guardas.

Trânsito e mobilidade

A principal proposta de Gilson é o uso do rio Capibaribe para auxiliar na viabilidade do trânsito, buscando ajuda de empresas do exterior para financiar o transporte. Outra proposta é o "Performance Bond", um seguro-garantia que visa assegurar que um contrato será cumprido conforme o acordado.

Além disso, ele sugere retirar os canteiros centrais para dar mais espaço para os veículos e incentivar o uso de carros de aplicativo.

O postulante propõe que motoristas de aplicativos tenham acesso à faixa azul, junto com ônibus, de forma regulada e cadastrada pela prefeitura.

Educação

Segundo ele, "É errado quando você diz que a escola tem que dar educação; educação tem que ser dada pelos pais e mães." Gilson afirma que o dever da escola é ensinar as matérias e aprimorar as vocações pessoais dos alunos.

O candidato também afirma que, em seu governo, a merenda será oferecida durante os meses de férias e cita que transformará algumas escolas públicas em escolas cívico-militares, chamadas por ele de escolas cívicas, onde se aprende hierarquia, amor à pátria, valores familiares e matérias já presentes nas rotinas. De acordo com ele, as escolas cívico-militares têm em torno de 30% a mais na nota média em comparação com as escolas públicas.

