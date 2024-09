Gilson Machado promete zerar filas dos postos de saúde em 14 semanas na cidade do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) participou de sabatina da Rádio Folha Fm, nesta segunda-feira (26).

Entre os temas debatidos, Gilson fez críticas a atual gestão e elencou propostas para requalificar o Centro, implementar escolas cívicas na capital pernambucana e aumentar o efetivo da guarda municipal para 2500 homens.

"Eu sou um cara que não consigo ficar calado, eu fico inquieto, indignado. Recife não é a capital da rede social de João Campo. Recife, infelizmente, a minha Recife, é a capital do abandono, é a capital da falta de remédio, é a capital falta de segurança para o cidadão, é a capital da multa", disse Gilson em sua fala inicial.

Saúde

O candidato o PL tem como projeto para cidade do Recife, zerar as filas da saúde em 14 semanas e estabelecer parceria com a rede privada.

Além disso, implementar o teleatendimento e aumentar o efetivo de profissionais da saúde no município.

"A saúde do Recife está um caos, os postos de saúde funcionando de segunda a sexta-feira, sem médicos, sem estratégia", disparou Gilson

Além disso, fez duras críticas ao atual prefeito e candidato a reeleição, João Campos, "É porque o prefeito ele não vai para a saúde pública, ele usa saúde privada, ele e a família dele. O prefeito não tem falta de saneamento na rua que ele mora no Poço da Panela, ele vive em outro mundo que não é a realidade do Recife", criticou.

Ainda na pauta da saúde pública, questionado se usa Sistema Único de Saúde (SUS), "Não, não uso o SUS, pra que eu vou dizer que uso o sus, eu não uso. Eu tenho médico dentro de casa. Eu uso plano de saúde, mas 99% das minhas consultas é minha esposa eu faz", finaliza.

Segurança

Questionado sobre a segurança pública do Recife, o candidato do PL prometeu aumentar o efetivo da guarda municipal para 2500 homens. A implementação do reconhecimento facial nas câmaras do munícipio, o uso de tecnologia e a criação da patrulha do "Zap" nas RPAs da cidade.

O candidato citou propostas para melhorar a segurança no município, com criação de novas ações "Nós vamos voltar coma a patrulha do "Zap", usar a tecnologia ao nosso favor, nos vamos ter em cada RPA, em cada bairro, uma viatura com o telefone do zap. O cidadã pode mandar na hora a denúncia", afirmou

Prometeu a criação de uma aplicativo, com o intuito de capacitar os profissionais de segurança, como porteiros, vigilantes e trabalhados de aplicativos. Finalizou com a implementação de câmeras por reconhecimento facial.