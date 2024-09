"Não existe nenhuma câmera de segurança do governo do Estado", dispara João Campos em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito e candidato à reeleição para a Prefeitura do Recife, João Campos (PSB), participou na manhã desta quinta-feira (29) da sabatina realizada pela Rádio Maranata FM.

O candidato do PSB citou ações realizadas pela gestão nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e, mais uma vez, criticou a ausência de câmeras de videomonitoramento por parte do Estado.

"São mais de 480 câmeras hoje na prefeitura, e infelizmente não existe nenhuma câmera ativa da Polícia de Pernambuco. Talvez Pernambuco seja o único estado do Brasil que não tenha uma câmera de videomonitoramento nas polícias", disparou João.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), nesta quarta-feira (28), foi realizado o pregão eletrônico para a instalação de novas câmeras no Estado. Entretanto, com várias etapas em curso, é possível que a implementação dos novos equipamentos só aconteça no início de 2025.

Ainda na pauta da segurança, o atual prefeito citou a expansão da rede Compaz e elogiou o funcionamento e a ação conjunta no combate à violência. "Uma criança que, três vezes por semana, entra em uma biblioteca e pega um livro para ler, essa criança, quando crescer, nunca vai pegar uma arma na mão", afirmou.

Em agenda, João reforça proposta de triplicar vagas de creche

À tarde, João Campos voltou a falar na proposta de triplicar vagas de creche no Recife até o final de 2028, em agenda no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O atual prefeito e candidato à reeleição estima investimentos de R$ 40 milhões para o projeto, além de R$ 86 milhões por ano para a manutenção dessa expansão da rede.

“A gente já fez a maior expansão da história do Recife. Dobramos o número de vagas de creche e agora chegou a hora de triplicar. A gente vai criar pelo menos mais sete mil vagas, chegando a um total de 20 mil vagas. A gente tem um modelo de expansão da rede própria, construção de novas unidades e um modelo, que é regulamentado pelo MEC [Ministério da Educação] e também feito em todo o Brasil, de creches parceiras. Temos um compromisso com a educação infantil”, declarou João Campos.

