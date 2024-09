Com presença de Raquel, Daniel Coelho acusa PSB de censura e desafia João Campos para debate público: "vamos marcar o dia e a hora"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidato do PSD deu declarações durante inauguração do comitê neste domingo (1), desafiando o atual prefeito a um confronto de ideias

O candidato do PSD à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, desafiou o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), durante discurso na inauguração do comitê de campanha, na tarde deste domingo (1).

Daniel convocou o atual prefeito para um confronto de ideias, no que pretende colocar o "Recife Sem Filtro" em oposição a um "Recife Fake".

"Vamos marcar o dia e a hora nesta semana, João Campos", disse.

O candidato do PSD seguiu suas críticas ao PSB, acusando o partido de querer censurar sua campanha, após suspensão de propaganda pela Justiça Eleitoral.

“O PSB agora quer censurar nossa campanha, que traz os dados e a realidade que eles não têm coragem de encarar, porque estão há 12 anos no poder e os problemas se agravaram. Mas não vão nos calar", afirmou o candidato.

A governadora Raquel Lyra marcou presença na inauguração do comitê de Daniel, reforçando o apoio ao candidato do PSD.

“Quando você for eleito, Daniel, eu sei que você tem total capacidade de gestão, mas me coloco à disposição. Pode me chamar que eu vou. Vamos nos unir para melhorar, de fato, o Recife”, disse Raquel.

Justiça Eleitoral suspende propaganda de Daniel Coelho

No último sábado (31), a Justiça Eleitoral suspendeu uma propaganda de Daniel Coelho, após pedido da campanha de João Campos, sob alegação de que Daniel Coelho usou imagens e informações descontextualizadas para dar uma impressão negativa da atual gestão da cidade do Recife.

A decisão, proferida pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral de Recife, além de suspender a veiculação da propaganda, estabeleceu multa de R$ 15 mil e concedeu direito de resposta ao candidato do PSB.

