Gilson apresenta propostas e acusa João Campos de uso político de creches no Recife

Candidato do PL realizou coletiva para denunciar irregularidades em creches no município e depois discutiu propostas em entrevista a um podcast

O candidato a prefeito do Recife Gilson Machado (PL) voltou a fazer críticas ao atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), em declarações dadas nesta segunda-feira (2).

Em coletiva realizada à tarde e em entrevista a um podcast à noite, Gilson denunciou irregularidades em creches no Recife, acusando João Campos de fazer uso político do programa de creches.

Denúncia de irregularidades em creches

De acordo com Gilson, em apresentação de uma investigação baseada em reportagem do site Marco Zero Conteúdo, creches dentro do sistema de parcerias público-privadas (PPPs) são usadas por vereadores e candidatos aliados de João Campos, o que configuraria, na visão de Gilson, uso político.

O candidato pediu investigação e diz “não ter dúvidas” que o Ministério Público irá agir diante das informações apresentadas.

"Eu não tenho dúvidas de que o Ministério Público irá agir, porque acredito na justiça. Precisamos colocar luz sobre isso", disse.

A situação já havia sido mencionada por Gilson anteriormente, assim como fez a também candidata de oposição Dani Portela (PSOL), com base na mesma reportagem citada pelo candidato do PL. A denúncia de Dani foi respondida por João Campos, em sabatina na Rádio Jornal nesta segunda-feira.

"Existe um modelo regulamentado pelo MEC de creches conveniadas, diversas capitais no Brasil fazem uso dessa rede. São mais de 10 etapas técnicas que a entidade precisa fazer para poder ser habilitada. Qualquer tipo de não cumprimento de exigência, a prefeitura pode e deve e descredenciar. Temos hoje cinco processos de descredenciamento de creches que não se adequam ao modelo", disse João.

Propostas para saúde e elogio ao Compaz

O candidato do PL também discutiu propostas, em entrevista ao podcast Fala Ordinário, em áreas como saúde e segurança pública.

Entre as propostas apresentadas, Gilson prometeu zerar as filas de exames em 16 semanas e reforçou a promessa de “arrancar as portas” das Upinhas, deixando as unidades com 24 horas de funcionamento.

Gilson também propôs fazer a Upinha Veterinária, para atendimento veterinário especializado, além de fortalecer o sistema de castração dos animais de rua.

O candidato do PL também mencionou a intenção de ampliar o número de unidades dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), elogiando o equipamento. Gilson prometeu criar em cada unidade um espaço para famílias de crianças neurodivergentes.

“Sou a favor do Compaz, é uma iniciativa excelente. Não sou do quanto pior, melhor. Não tenho a vaidade de paternidade de obra, tenho compromisso com gestão e entrega”, disse.

Críticas ao apoio de Lula a João Campos

Gilson voltou a criticar o apoio do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) ao candidato à reeleição João Campos, afirmando que João “não se posiciona” e esconde o apoio de Lula.

“João esculhambava Lula, aí agora tá abraçado até o talo e depois esconde debaixo do braço. Ele não se posiciona, ele cala”, criticou.

