João Campos nega uso de creches para benefício eleitoral: 'convênios são regulamentados pelo MEC'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito João Campos (PSB) afirmou que as creches do Recife seguem um modelo regulamentado pelo Ministério da Saúde de convênio junto a instituições privadas. A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (2), durante sabatina da Rádio Jornal, em resposta a uma cobrança feita pela opositora Dani Portela (PSOL).

Na última semana, Dani afirmou que João estaria usando as creches municipais para obter benefício eleitoral, por meio de repasses financeiros, ao colocar supostos cabos eleitorais na gestão desses equipamentos. A denúncia dela tem como base uma reportagem do Marco Zero Conteúdo.



Segundo o prefeito, esses convênios são regulamentados pelo MEC e seguem uma série de etapas e exigências até serem aprovados. Ele nega que haja uso eleitoral dos equipamentos.

"Existe um modelo regulamentado pelo MEC de creches conveniadas, diversas capitais no Brasil fazem uso dessa rede. São mais de 10 etapas técnicas que a entidade precisa fazer para poder ser habilitada. Qualquer tipo de não cumprimento de exigência, a prefeitura pode e deve e descredenciar. Temos hoje cinco processos de descredenciamento de creches que não se adequam ao modelo", afirmou João Campos.

"Não há ingerência política nisso. São 10 passos e existe uma comissão de habilitação e outra de fiscalização para cobrar com todo o rigor", disse ele.

Assista à sabatina de João Campos na Rádio Jornal