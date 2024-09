"O Orçamento Participativo é mais do que o fortalecimento dos conselhos", diz Dani Portela em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata ao cargo de prefeita do Recife pelo PSOL/Rede, Dani Portela, participou de uma sabatina do programa Girando a Pauta, onde apresentou suas propostas para uma eventual gestão. Durante o programa, Dani destacou propostas recorrentes, como o Orçamento Participativo.

“O Orçamento Participativo é mais do que o fortalecimento dos conselhos; é ampliar as decisões para as regiões políticas administrativas. Assim como fez a gestão do ex-prefeito João Paulo (PT), quem pisa o chão das comunidades, dos morros e mora nas periferias é que sabe as prioridades daquele local. E nós pretendemos retomar isso”, explicou a postulante.

Dani Portela afirmou que, se eleita, sua primeira ação será a retomada do orçamento. “O que queremos dizer é que eu, Dani, junto com um secretariado e o povo, faremos as escolhas certas, priorizando exatamente as reais necessidades das comunidades. Fazer isso é tudo uma questão de escolha política”, afirmou.

Ela criticou a forma como a atual gestão gasta com propaganda, dizendo que “a atual gestão escolheu gastar mais com propaganda institucional e pessoal do que com moradia”. Portela também abordou temas como saúde, segurança, educação, desigualdades de gênero e moradia com seu programa “Bom de Teto”.

Agricultura Urbana

Além disso, Dani Portela participou de um encontro promovido pela Articulação de Agroecologia, Agricultura Urbana e Periurbana da Região Metropolitana do Recife (AUP RMR) para adesão à Carta Compromisso da Agricultura Urbana.

“Está no nosso Programa de Governo o compromisso com a Agroecologia e Agricultura Urbana. E a gente precisa cobrar isso de todas as candidaturas. Em um país onde a fome voltou e vem aumentando, além da miséria que também está crescendo, reduzir desigualdades no Recife é garantir a soberania alimentar. Não podemos falar de desenvolvimento econômico sem considerar, sobretudo, o desenvolvimento social”, destacou.

