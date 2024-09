De 'Bom de Teto' a PPPs, Dani Portela apresenta propostas para moradia, negócios e Inovação em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata ao cargo de prefeita do Recife pelo PSOL/REDE, Dani Portela, participou, nesta quarta-feira (4), de uma sabatina realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), em colaboração com a CBN.

Durante o evento, ela apresentou suas propostas e detalhou como lidaria com questões de moradia, parcerias público-privadas e ampliação de negócios.

Moradia e Infraestrutura

Dani propõe o programa "Bom de Teto", que consiste na construção de moradias populares. Ela afirma que isso é possível "fazendo melhores escolhas", como redirecionar recursos de algumas áreas e focar em moradia. A postulante menciona a revitalização do centro com a construção de habitações, destacando que não é uma solução imediata, mas pretende estabelecer parcerias com o governo federal. Segundo ela, essas políticas de moradia devem integrar as pessoas ao ambiente em que vivem.

Com a proposta dos habitacionais, Dani acredita ser possível criar mais de 5 mil moradias em imóveis abandonados, com foco no centro da cidade, mas também em outras áreas, expandindo para escritórios, startups e coworkings. “É preciso olhar para essas áreas com obras estruturantes”, afirma.

Parcerias Público-Privadas

A candidata se declara a favor das parcerias público-privadas, mas defende o fortalecimento do setor público. Ela propõe revisar essas parcerias, citando como exemplo a PPP das creches, e critica fortemente o modelo atual, especialmente na educação. "É preciso analisar essas parcerias com profundidade e muita responsabilidade", diz.

Negócios e Inovação

No campo dos negócios, Dani foca na ampliação de políticas de qualificação, propondo a criação de 50 centros de qualificação em áreas periféricas, com o objetivo de "descentralizar" a informação. Ela também propõe a criação de uma Lei de Proteção ao Trabalhador Informal e a utilização de programas já existentes, como o "Emprega Mulher" do governo federal. Além disso, defende a ampliação dos horários das creches para permitir que as mulheres estudem e trabalhem, e o oferecimento de cursos em áreas que atualmente não são contempladas, como tecnologia e inovação.

Dani também quer fortalecer a empresa de gestão e tecnologia da prefeitura, fazer novas parcerias e criar um centro de monitoramento de segurança urbana, que utilizaria tecnologias para fiscalizar aspectos como segurança, iluminação e transporte público.