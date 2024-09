Quem é Silvio Almeida, ministro acusado de assédio sexual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania foi acusado pela organização Me Too Brasil de ter cometido assédio sexual contra diferentes mulheres

Silvio Almeida é o ministro de estado dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele foi acusado pela organização Me Too Brasil de ter cometido assédio sexual contra diferentes mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco. Segundo a entidade, as vítimas denunciaram o caso por meio de canais de atendimento do órgão. O caso está sendo investigado.



Perfil de Silvio Almeida

Silvio Luiz de Almeida nasceu em São Paulo, é advogado e tem quase duas décadas de atuação no meio jurídico, com ampla experiência no campo dos Direitos Humanos.

Ele é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também realizou suas pesquisas de pós-doutoramento.

Silvio se destacou por ter publicado artigos e livros nas áreas do direito, da filosofia, da economia política e das relações raciais. Seu livro “racismo estrutural” é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos mais importantes estudos recentes no campo das relações raciais.

Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e das escolas de administração de empresas e de direito da fundação Getúlio Vargas.

Em 2020 foi professor visitante do centro de estudos latino-americanos e caribenhos da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, estados unidos. Em 2022, foi professor visitante da Universidade de Columbia, no instituto de estudos latino-americanos, em posição anteriormente ocupada por intelectuais como Raul Prebish, Lilia Schwarcz e Milton Santos.

Ele também está à frente do Instituto Luiz Gama, organização que visa a defesa jurídica de minorias e à promoção de uma educação antidiscriminatória.

Em 2021, foi relator da comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados para propor o aperfeiçoamento da legislação de Combate ao Racismo Institucional.