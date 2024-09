Ao lado de Bolsonaro, Gilson Machado defende anistia aos presos do 8 de Janeiro em ato na Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) dedicou o feriado de 7 de setembro ao ato realizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo. O recifense não discursou no evento, mas esteve ao lado do ex-mandatário em cima do trio elétrico durante toda a manifestação.

No alto do carro de som, ele entregou a Bolsonaro uma camiseta preta que continha a inscrição "Anistia já", um dos motes do ato deste sábado, que pede a soltura de presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Antes do evento, Gilson publicou um vídeo ao lado da família de Cleriston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, que estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, sob acusação de participar da invasão ao Congresso Nacional, e morreu no dia 20 de novembro do ano passado, dentro da prisão, após sofrer um mal súbito.

"Um dos maiores motivos do evento é por coisas que estão acontecendo no Brasil que não aconteceram antes. Inexplicável o que a gente sente, a injustiça, mas a gente não pode desistir nunca do país. Se há um tempo atrás você dissesse que tem brasileiro que morreu na cadeia sem ter antecedente criminal, você não acreditaria. Mas nós não vamos nos entregar", disse Gilson na gravação.

Companhia de aliados



Gilson Machado caminhou pela avenida e foi tietado por apoiadores de outros estados. Ele estava acompanhado do deputado federal Coronel Meira (PL) e do estadual Alberto Feitosa (PL), além de candidatos a vereador do Recife.



"Impressionante a turma do Brasil todo. O presidente chamou e a gente chegou", bradou nas redes sociais.

Em cima do trio, ele publicou vídeos dos discursos do Pastor Silas Malafaia, organizador do ato, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). "A juventude do Brasil tem esperança! Por mais lideranças que avancem e mostrem bandeiras que verdadeiramente valem a pena", escreveu Gilson sobre Nikolas.

O candidato também fez registros ao lado de outros congressistas bolsonaristas, como os deputados federais Gustavo Gayer e Julia Zannatta.

Gilson Machado retorna ao Recife neste domingo e já cumpre agendas de campanha. À tarde, ele participará da inauguração do comitê de um candidato a vereador, no bairro da Mangueira, e á noite, de um culto no bairro de Campo Grande.