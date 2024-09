Daniel Coelho sai em defesa de Raquel após denúncia de Waldemar Borges sobre alvarás em escolas estaduais: 'herança maldita do PSB'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A polêmica em torno das creches do Recife seguem sendo pauta da oposição ao prefeito João Campos (PSB). Neste sábado (7), durante passagem pelo comitê de sua campanha, em Boa Viagem, Daniel Coelho (PSD) respondeu às acusações do deputado estadual Waldemar Borges (PSB) sobre supostas irregularidades nas escolas administradas pelo governo Raquel Lyra (PSDB).

Na última sexta (6), o parlamentar socialista, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alepe, afirmou que 98% de um grupo de escolas estaduais fiscalizadas não possuiriam alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento. Segundo ele, o dado foi comprovado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE).

Essa falta de alvarás de funcionamento em unidades de ensino é justamente uma das acusações feitas pela oposição a João Campos nas recentes denúncias que envolvem as creches municipais.

Na visão de Daniel Coelho, o governo Raquel Lyra teria herdado essa situação nas escolas estaduais do governo de Paulo Câmara. Ironizando a declaração de Waldemar, ele afirmou que o deputado fez "um importante serviço ao expor a situação".

"O que Raquel Lyra herdou é resultado dos erros e da negligência de Paulo Câmara, que tinha João Campos como seu chefe de gabinete, e os reflexos dessa gestão ineficaz afetam diretamente a segurança de nossas crianças e professores. Estamos trabalhando para corrigir isso e vamos conseguir no Recife", declarou o candidato do PSD.

"Vamos garantir que esse tipo de descaso nunca mais ocorra. Diferente do Estado, a situação no Recife é ainda mais grave. Temos creches fantasmas, creches administradas por estelionatários condenados, creches com denúncias de abuso sexual. E o mais chocante: troca de vagas em creches por votos. Vamos acabar com essa máfia e garantir que as mães tenham um local decente para deixar seus filhos enquanto trabalham", concluiu Daniel Coelho.

REBATEU

O deputado estadual Waldemar Borges respondeu as críticas de Daniel Coelho. O deputado fez um novo vídeo reafirmando que quase a totalidade das escolas públicas estaduais de Pernambuco não dispõe de alvará dos Bombeiros. Ele diz que o candidato, ao tentar atribuir o problema à gestão anterior, está "menosprezando a inteligência da população".

“Pernambuco sabe que essa situação vem de muito tempo e que atinge vários órgãos públicos”, afirmou. “Daniel, acaba com essa mania de achar que o povo não compreende as coisas, que o povo não tem inteligência. Todo mundo sabe que esse é um problema que vem de muito tempo”, diz. “Se em dois anos vocês não conseguiram fazer absolutamente nada em relação a isso, então o que é que se vai se esperar desse governo?”, indagou.