Rádio Jornal sabatina Simone Fontana, no Recife, e Michelle Santos, em Caruaru, nesta segunda

Série de sabatinas continua nesta segunda-feira (9), às 11h, na capital e no interior, com uma hora de duração para cada candidata

A Rádio Jornal segue sabatinando os candidatos e candidatas à prefeitura do Recife e Caruaru, nesta segunda-feira (9). Na capital, a entrevistada será Simone Fontana (PSTU), enquanto no Agreste, a sabatina será com Michelle Santos (PSOL).

Simone Fontana tem 59 anos, é natural do Recife e está filiada ao PSTU desde a fundação do partido. Foi dirigente dirigente do Sindicato Municipal dos Professores do Ensino Municipal em Pernambuco (Simpere) por quatro gestões e já concorreu a oito eleições, sendo três vezes para o cargo de vereadora, três vezes para senadora, uma vez para prefeita e uma vez para deputada federal. Ela nunca foi eleita.

Michelle Santos é advogada popular e mobilizadora popular há 27 anos. Ela iniciou a militância no Movimento Estudantil Secundarista e há 25 anos integra movimentos sociais de luta por terra, moradia e garantia dos direitos das mulheres. Ela está filiada ao PSOL desde 2015.

As sabatinas da Rádio Jornal serão realizadas às 11h, tanto no Recife como em Caruaru. Ambas terão uma hora de duração, para que as candidatas possam responder questões sobre segurança, saúde, educação e infraestrutura, além de apresentar seus projetos de governo.

Os eleitores podem acompanhar a sabatina sintonizando 90.3 FM, no Recife, ou 91,3 FM, em Caruaru.

As entrevistas também serão transmitidas ao vivo e com imagens pelas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ampliando o alcance das informações para todas as regiões do estado.

Sabatinas da Rádio Jornal

No Recife, a Rádio Jornal já entrevistou João Campos (PSB), Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL) e Técio Teles (Novo). Além de Simone Fontana, ainda serão entrevistados Victor Assis (PCO) e Ludmila Outtes (UP).



Já em Caruaru, Michelle Santos será a última sabatinada neste período eleitoral. A emissora já entrevistou Rodrigo Pinheiro (PSDB), Armandinho (Solidariedade), Maria Santos (UP), Zé Queiroz (PDT) e Fernando Rodolfo (PL).