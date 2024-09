Eleições 2024: Rádio Jornal sabatina os oito candidatos à prefeitura do Recife; veja datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Rádio Jornal inicia, na próxima segunda-feira (2), uma série de sabatinas com os oito candidatos e candidatas à prefeitura do Recife nas Eleições 2024.

As entrevistas terão uma hora de duração e serão realizadas às 11h, no horário do Debate da Super Manhã, com apresentação da jornalista Natália Ribeiro e participação do apresentador e colunista do Jornal do Commercio Igor Maciel.

Cada candidato terá uma hora para destrinchar suas propostas de governo à frente da prefeitura da capital pernambucana e responder questões sobre segurança, saúde, educação e infraestrutura. Eles serão sabatinados de acordo com o calendário a seguir:



2 de setembro : João Campos (PSB);

: João Campos (PSB); 3 de setembro : Dani Portela (PSOL);

: Dani Portela (PSOL); 4 de setembro : Daniel Coelho (PSD);

: Daniel Coelho (PSD); 5 de setembro : Gilson Machado (PL);

: Gilson Machado (PL); 6 de setembro : Tecio Teles (Novo);

: Tecio Teles (Novo); 9 de setembro : Simone Fontana (PSTU);

: Simone Fontana (PSTU); 10 de setembro : Victor Assis (PCO);

: Victor Assis (PCO); 11 de setembro: Ludmila Outtes (UP).

As sabatinas da Rádio Jornal terão transmissão simultânea nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ampliando o alcance da informação para todas as regiões do estado.

O coordenador de jornalismo da Rádio Jornal e do Núcleo de Eleições do SJCC, Victor Tavares, diz que as sabatinas dão oportunidade para o eleitor conhecer melhor cada candidato e candidata.

"Será um espaço importante para falarmos sobre os principais desafios da cidade que serão enfrentados por quem for governar a partir de 2025 e uma oportunidade que os candidatos terão para apresentar seus projetos para a solução desses problemas que são enfrentados pela população”, disse Victor.

Laurindo Ferreira, diretor de Redação do Jornal do Commercio, diz que o objetivo das sabatinas é trazer os candidatos para mais próximo do eleitor, levando o debate da cidade para cada postulante.



"O Sistema Jornal do Commercio, historicamente, tem dado uma grande contribuição para esse debate, não só no dia a dia, mas, inclusive em momentos como esse, de eleições. O especial 'Desafios do Recife', que publicamos recentemente, é pauta em todos os nossos veículos”, apontou.

Os jornalistas Natália Ribeiro e Sócrates da Silva mediarão as sabatinas da Rádio Jornal Recife e Caruaru, respectivamente - Design/SJCC

Sabatinas em Caruaru

A Rádio Jornal também realizará sabatinas com os seis candidatos e candidatas à prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Os encontros serão comandados pelo jornalista Sócrates da Silva, com participação da jornalista Izabela Barbosa, e também terão transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do SJCC.

As sabatinas na cidade começam no dia 2 de setembro e seguem até o dia 9, de acordo com o calendário a seguir:

2 de setembro : Rodrigo Pinheiro (PSDB);

: Rodrigo Pinheiro (PSDB); 3 de setembro : Armandinho (Solidariedade);

: Armandinho (Solidariedade); 4 de setembro : Michele Santos (PSOL);

: Michele Santos (PSOL); 5 de setembro : José Queiroz (PDT);

: José Queiroz (PDT); 6 de setembro : Fernando Rodolfo (PL);

: Fernando Rodolfo (PL); 9 de setembro: Maria Santos (UP).

Após as sabatinas individuais, cada candidato terá a oportunidade de se apresentar em uma breve entrevista exibida nos programas TV Jornal Meio-Dia (capital) e O Povo na TV (interior), ampliando a cobertura do processo eleitoral.

Debates

Além disso, o SJCC promoverá encontros com os candidatos que possuem representação mínima no Congresso Nacional. Os debates serão realizados em 1º de outubro no Recife e 2 de outubro em Caruaru, sempre às 18h30.

Assim como nas sabatinas, as transmissões dos debates serão realizadas simultaneamente nas plataformas digitais do SJCC, reforçando o compromisso do grupo com uma cobertura ampla e plural das Eleições 2024.



Leia Também Debate no SJCC reúne candidatos à Prefeitura do Recife para confronto direto de propostas