Daniel Coelho promete inserir participação das comunidades em políticas públicas culturais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSD à prefeitura do Recife participou de caminhada na Bomba do Hemetério, nesta terça (10), ao lado da candidata à vice, Mariana Melo

O candidato à prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) participou de uma caminhada na Bomba do Hemetério, na Zona Norte da cidade, nesta terça-feira (10). A agenda teve como foco a cultura recifense.

Daniel afirmou que pretende desenvolver políticas públicas voltadas para o incentivo de grupos culturais de periferias. Como exemplo, ele citou oficinas de apoio para coletivos como o Maracatu Nação Elefante e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

"Nossa cidade é um berço de tradições culturais riquíssimas que precisam de incentivo e apoio. Vamos desenvolver espaços para que esses grupos possam crescer e manter viva a alma cultural do Recife”, afirmou o candidato.

Ao lado da candidata a vice-prefeita, Mariana Melo (PSDB), Daniel cumprimentou moradores e comerciantes, distribuiu panfletos, passou por vários estabelecimentos do comércio local e tirou fotos com apoiadores.

Mariana, por sua vez, afirmou que pretende incluir as comunidades populares no processo de criação das políticas públicas culturais.

"A cultura transforma e empodera. Nós estamos comprometidos em criar um ambiente onde esses grupos tenham o suporte necessário para se desenvolver e continuar inspirando suas comunidades”, disse Mariana.

Transporte público

Pelas redes sociais, o candidato publicou um vídeo em que ataca a gestão do transporte público feita pelo prefeito João Campos (PSB).

"Só se resolve trânsito com transporte coletivo. Ou a gente boa isso na cabeça de vez e sai do discurso, ou não vai resolver. Se você faz transporte coletivo na tarifa, o serviço não é suficiente, não se paga. A gente não tem investimento do município", disse Daniel.

"Recife compra o vale transporte dos estudantes da rede municipal, mas eu não considero isso investimento, na verdade isso tá pagando passagem do estudante do qual ele tem obrigação. O Recife é a penúltima capital em preocupação com transporte público. Será que todas as outras capitais estão erradas?", questionou o candidato.