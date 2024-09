Gilson Machado visita camelódromo do Recife e promete ações para microempreendedores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PL à prefeitura do Recife prometeu criar o "Centro de Fomento ao Micro e Pequeno Empreendedor" para fortalecer o comércio local

O candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) esteve no Camelódromo do Centro do Recife, no bairro de Santo Antônio, nesta quarta-feira (10). Ao lado da candidata a vice, Leninha Dias (PL), ele visitou os comércios e cumprimentou os trabalhadores.

Durante a caminhada, Gilson Machado detalhou suas propostas para fortalecer o comércio local, entre eles a realização de mutirões de serviços emergenciais.

O candidato também prometeu criar o Centro de Fomento ao Micro e Pequeno Empreendedor, que, segundo ele, vai melhorar as condições dos trabalhadores informais.

"O comércio local é a alma da economia e juntos vamos garantir mais força e oportunidades para o Recife", disse Gilson Machado.

Ao lado de candidatos a vereador do PL no Recife, Gilson também distribuiu panfletos para os populares do centro da cidade.

Ainda nesta terça-feira, Gilson Machado participou de um almoço na Associação dos Empresários do Brasil. Na ocasião, ele discursou aos presentes denunciando mais uma vez as supostas irregularidades nas creches da gestão João Campos (PSB).

Indiretamente, ele citou a decisão da Justiça que tirou suas inserções em rádio e TV do ar por 24 horas.

"Eu não corro do debate, eu não afrouxo. Não tenho medo de ameaça, que calem minha boca. Eu tô falando a verdade sempre", disse o candidato do PL.

No fim da tarde, Gilson Machado fez um "adesivaço" no bairro do Pina, onde também distribuiu panfletos aos motoristas que passagem pela Avenida Herculano Bandeira. Ele também se reuniu com um candidato a vereador do partido.