Gilson Machado faz caminhada na Zona Norte e foca em propostas para os morros da cidade

Candidato do PL à prefeitura do Recife deixou de lado o tom adotado nas redes sociais e focou em soluções para os morros da cidade durante a caminhada

O candidato do PL à prefeitura do Recife, Gilson Machado, participou de uma caminhada no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital, neste domingo (15). Ele esteve acompanhado da candidata a vice, Leninha Dias (PL) e de candidatos a vereador.

Durante a passagem pelo bairro, Gilson fez uma parada no mercado e na feira local, onde ouviu moradores, tirou fotos com apoiadores e apresentou propostas de infraestrutura na região, especialmente para as áreas de morro.

"As lonas pretas, atualmente usadas como uma solução temporária, oferecem uma segurança precária e colocam a vida dos moradores em risco", afirmou o candidato.

Deixando de lado o tom crítico adotado nas redes sociais, em que frequentemente aparece atacando o prefeito João Campos (PSB), Gilson usou a agenda presencial do domingo para focar em propostas para a população.

O ex-ministro também afirmou que pretende criar, caso seja eleito, a criação de uma linha de crédito para reformas residenciais em imóveis em situação de risco, além de ações de acolhimento e tratamento de animais abandonados.

Ele também disse aos moradores que prevê a requalificação de áreas com acúmulo de lixo e a transformação dos canais da cidade em corredores paisagísticos.

Nesta segunda-feira (16), Gilson terá como agenda de campanha uma caminhada no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, região central do Recife, às 14h30.