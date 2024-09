AO VIVO: Acompanhe o debate de candidatos à prefeitura de São Paulo, com presença de Marçal e Datena após cadeirada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os dois foram alvos de polêmicas no debate da TV Cultura, no domingo (15), quando José Luiz Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira.

O debate será nesta terça-feira (17), às 10h20 da manhã. A transmissão será no canal do Youtube da UOL. Veja abaixo:

Os candidatos a prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) confirmaram presença no próximo debate, da RedeTV!/UOL, que acontece nesta terça-feira (17).

Os dois foram alvo de polêmica no debate da TV Cultura, no domingo (15), quando Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira, após bate-boca no bloco 4.

Segundo o UOL, o ex-apresentador do Brasil Urgente, da Band, cancelou todos os compromissos desta segunda-feira (16), porém, garantiu cumprir todo o calendário da terça (17).

Já Pablo Marçal, confirmou a que vai participar do debate enquanto saía do Hospital Sírio-Libanês, onde foi atendido após sofrer a agressão.

O influencer saiu do hospital andando, entretanto, estava com o braço imobilizado com uma tipoia. Ele seguia para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Pablo Marçal publicou a imagem acamado em hospital após cadeirada de Datena - REPRODUÇÃO / DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS

MP Eleitoral investigará cadeirada de Datena em Marçal

Ministério Público Eleitoral (MPE) abriu nesta segunda-feira uma investigação para apurar as circunstâncias da confusão.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Sergio de Oliveira e Costa, emitiu nota para afirmar que o MP "tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que colocam em xeque a democracia, valor tão prezado pelos brasileiros".

Oliveira e Costa afirmou ainda reprovar as cenas "presenciadas na noite deste domingo, quando a falta de civilidade e sensatez demonstrada por candidatos que pleiteiam o cargo de prefeito da maior cidade do país culminou em agressão física".

O que diz a lei sobre a cadeirada

De acordo com a legislação, agressões verbais ou vias de fato podem ser enquadradas no artigo 326, da lei nº 4.737 de 15 de Julho de 1965 (Código Eleitoral). É nesse trecho que a legislação prevê punição para injurias e agressões entre candidatos.

No caput do artigo, em eventual condenação por "injuriar alguém", o candidato pode ser condenado a seis meses de detenção ou pagamento de multa. Já o parágrafo 2º do artigo 326 diz que "se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes", a pena é de detenção de três meses a um ano e multa.

O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e injúria real. O B.O está no 78º Distrito Policial (Jardins). Datena diz que não se arrepende e que faria o mesmo novamente.

O procurador-geral finaliza a nota dizendo que, com a confusão entre os candidatos, "desperdiçou-se, assim, a oportunidade de debater ideias e esclarecer os mais de 9 milhões dMe eleitores que irão às urnas no dia 6 de outubro para exercer um direito

Datena se pronuncia após agressão a Pablo Marçal em debate



inalienável de todo cidadão: votar".