Datena diz que mantém candidatura após agredir Marçal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Agressão de Datena a Marçal ocorreu após uma provocação do ex-coach, quando ele mencionou uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador

Após ser expulso do debate da TV Cultura por agredir o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) disse que pretende continuar candidato à Prefeitura de São Paulo.

"Eu pretendo me manter candidato até o fim", disse Datena ao deixar o debate. Segundo o tucano, a decisão, no entanto, "depende do partido".

A agressão de Datena a Marçal ocorreu após uma provocação do ex-coach em um bloco anterior, quando ele mencionou uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador.

"A acusação que você fez sobre mim eu repito: não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs (acidente vascular cerebral)", afirmou o tucano instantes antes de agredir o influenciador. "O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe."

Leão Serva, mediador do debate, classificou a agressão de Datena a Pablo Marçal como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira".

Datena diz que não se arrependeu

"Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o que? Já foi", disse o apresentador, em entrevista à TV Cultura, após ter sido expulso do debate.

Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês e está com "suspeita de fraturas na região torácica", segundo a campanha do influenciador.