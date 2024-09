Novo debate em São Paulo tem xingamentos, pedido de desculpas e arrependimento; veja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (17), a RedeTV! e o UOL se juntaram para realizar mais um debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo nas eleições 2024.

O debate, que teve transmissão ao vivo no canal do Youtube do UOL, ficou marcado por ser o primeiro após o candidato José Luiz Datena (PSDB) acertar uma cadeirada no concorrente Pablo Marçal (PRTB).

Os dois candidatos estiveram presentes no debate de hoje e trocaram farpas. Além disso, ocorreram, entre os outros candidatos, xingamentos e pedidos de desculpas.

Debate da Prefeitura de São Paulo da RedeTV!/UOL

Apesar do incidente no debate da TV Cultura, do último domingo (15), todos os seis principais candidatos, Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Maria Helena (Novo) participaram do debate de hoje.

Para garantir que cenas como a do último domingo acontecessem, RedeTV! e UOL decidiram parafusar as cadeiras no chão e manter Datena e Pablo Marçal mais longes um do outro.

Nunes e Datena chamam Marçal de golpista; ele rebate com 'bandido' e 'orangotango'

Como já era de se esperar, o debate para prefeitura de São Paulo foi mais uma vez repleto de polêmicas. Já na segunda pergunta da mesa-redonda, Marçal e Nunes protagonizaram a primeira discussão acalorada.

O candidato do PRTB não fez perguntas e se negou a chamar o atual prefeito pelo nome. Além disso, afirmou que Nunes deveria "admitir que agrediu sua própria esposa" e chamou Datena de "Orangotango", em referência ao acontecido no último debate.

Tanto Nunes quanto Datena tiveram direito de resposta. Ricardo Nunes acabou discutindo com Marçal, até a apresentadora aumentar o tom de voz e acalmar os ânimos.

Já Datena afirmou que não repetiria o ato do último debate. "Pode me provocar do jeito que você quiser. Eu não vou partir para a agressão com você porque eu não bato em covarde duas vezes".

Datena se arrepende da cadeirada em Marçal

Ainda durante o debate, José Luiz Datena demonstrou arrependimento por ter atacado Pablo Marçal com uma cadeirada.

O candidato afirmou que o Marçal continua atacando sua família "sem fundamentos", mas disse não estar feliz com sua atitude no domingo.

"Eu não tenho palavreado político. Não sei falar como político. Não sei agir como político. Não estou feliz com o que aconteceu no último debate", afirmou.

Entretanto, o candidato completou afirmando que muitos juristas consideraram o ato como "legítima defesa da honra".

"Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra", falou.

Esse foi o segundo diálogo entre os dois candidatos após o incidente. Segundo um print conseguido pela Folha de São Paulo após a agressão de domingo, Marçal mandou uma mensagem de WhatsApp para Datena afirmando "Você fraturou minha costela, cara".

Após visualizar, o ex-apresentador teria bloqueado a conta do influenciador no aplicativo.

Marçal pede desculpas a Tabata Amaral

Afirmando que nenhum dos candidatos tem coragem de reconhecer algo, Pablo Marçal pediu desculpas a Tabata Amaral por ter responsabilizado a família dela pela morte do pai da candidata.

"Aqui ninguém reconhece nada. Eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata. Eu acho que passei do limite", disse o empresário.

Marçal terminou pedindo perdão a candidata.

"Eu quero saber, Tabata. Você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai. Eu fui injusto com você. Eu peço perdão", completou. Tabata preferiu não responder o pedido de desculpas.