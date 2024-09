Ausência de João Campos no debate da UFPE vira alvo de críticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito e candidato à reeleição não compareceu ao primeiro debate com candidatos a prefeito do Recife, promovido pela UFPE nesta quarta

A ausência de João Campos (PSB) no primeiro debate entre os candidatos à prefeitura do Recife, realizado nesta quarta-feira (18) na sede da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe) foi alvo de críticas por parte dos outros postulantes.

Segundo o mediador do debate, Ricardo Oliveira, diretor da Adufepe, "todos os candidatos foram convidados e apenas um não retornou e não confirmou a participação".

Daniel Coelho (PSD) usou as polêmicas das creches municipais e do déficit habitacional para cobrar respostas ao prefeito durante os minutos iniciais de apresentação no debate.

"É difícil pra cadeira ausente de João Campos aqui explicar, por isso que ele não veio, por que essa é a gestão que menos investiu em habitação popular da história", apontou Daniel Coelho.

"A gente gostaria é de perguntar a João Campos se ele acha certo entregar creche a candidato a vereador para trocar vaga de creche por voto. Lamento a ausência do candidato João Campos, de não querer debater o futuro da cidade e dar explicações ao povo do Recife", completou o candidato do PSD.

Em outro momento, o mediador do debate reforçou a ausência de João Campos. "O candidato João Campos não respondeu ao nosso convite". A plateia reagiu com vaias ao candidato do PSB.

Oficialmente, João Campos cancelou a agenda desta quarta-feira em razão da morte do deputado estadual José Patriota. Contudo, o nome dele já não havia sido listado entre os participantes do debate nas peças publicitárias divulgadas desde o início da semana.